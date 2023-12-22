Рублев о срывах на корте: «Иногда есть безумная обида на себя, и она выплескивается, и потом ты начинаешь еще больше себя винить и ненавидеть»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, почему на корте теряет контроль над собой.

«Я человек, который любит свой вид спорта и которому вне корта хочется быть лучшей версией себя. Но совершаются ошибки, эмоциональные, некрасивые выплески, где-то совсем неадекватные – из-за того, что иногда желание берет верх и ты становишься зависимым от этого “хочу-хочу!” и ”надо-надо!”, ничего не видишь и ничего не слышишь.

И в итоге, когда картинка не сходится, начинается паника. И потом получаются мемы в интернете. Моя сестра набила татуху “Хау мэни таймз”.

Иногда есть безумная обида на себя, и она выплескивается, и потом ты начинаешь еще больше себя винить и ненавидеть за то, что сделал это снова, ты себя ударил – это замкнутый круг. Мое серьезное отношение к теннису иногда не сбалансировано и очень мешает. Какая-то мания», – рассказал Рублев в интервью «Больше!».

Я не могу смотреть матчи Андрея Рублева – мне некомфортно и страшно

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