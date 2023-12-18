Хольгер Руне: «Дрэйпер может попасть в топ-15 – и почему бы не в топ-10»

Теги ATP Каспер Рууд Джек Дрэйпер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне заявил, что Джек Дрэйпер может попасть в топ-10.

Британец обыграл его в финале выставочного турнира в Лондоне.

«Если он будет так играть, то, конечно, может попасть в топ-15 – и почему бы не в топ-10. Если он будет стабильно играть на таком уровне, то он на такое вполне способен. Но важно делать это не одну неделю, а постоянно. Так что посмотрим», – сказал Руне.

Каспер Рууд, проигравший британцу в полуфинале, тоже сказал, что Дрэйпер может попасть в топ-10.

«У него огромный потенциал. Я это и раньше видел – не только сегодня. Он способен забраться куда выше – попасть в топ-10. Если не в 2024-м, то в 2025-м. Меня очень впечатляют его способности».

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