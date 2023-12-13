Рублев о проблемах с ракетками: «Если я их поменяю, мне придется менять стиль»

Андрей Рублев прокомментировал проблемы с ракетками.

В недавнем интервью он сказал, что делает двойные ошибки, поскольку ему приходится дополнительно разгонять ракетку на подаче.

«Эти ракетки мне никаких проблем не создают – наоборот. У меня у самого изначально полно мощи. И если еще будет ракетка, которая помогает, то мяч будет лететь в забор.

Тогда мне придется менять стиль. Придется играть более легко, более плавно, делать движения без усердия. Как Новак играет – плавно. Либо как Федерер.

А такие игроки, как Алькарас, Доминик Тим или Надаль, берут намного менее мощные ракетки, потому что они сами лупят. И если им дать ракетку, как у Новака, то они еле коснутся – и мяч улетит на футбольное поле», – дал он комментарий Sports.ru.

Рублев делает двойные ошибки и так нервничает из-за ракеток. Что с ними? И почему он их не меняет?

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