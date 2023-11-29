Рублев о том, что ему нужно улучшить: «Дохрена всего. Основное, конечно, это психология»

Пятая ракетка мира Андрей Рублев высказался о своих выступлениях в 2023 году.

– В чем сильнее всего прибавил за этот год?

– Конечно, в ударе слева. Это то, что сам отлично чувствую, что стало лучше. И в движении прибавил. Сейчас передвигаюсь по корту гораздо быстрее, чем в начале года. Намного лучше стал выдерживать темп, скорости, стал лучше защищаться.

– Что надо улучшить?

– Дохрена всего. Основное, конечно, это психология. Этого мне не хватает больше всего по сравнению с Новаком, Даней, Карлосом и Янником. Они намного стабильнее меня психологически. Что касается технических аспектов, то можно еще улучшить движение. А особенно нужно улучшить вторую подачу. Этот компонент у меня явно выделяется с плохой точки зрения по сравнению со всеми, кто стоит в топ-10. Все подают вторую сильнее меня. Выходы к сетке надо улучшать. Если с моей игрой я буду уметь с лета доигрывать не только простые мячи, но и уметь выходить неожиданно к сетке – это даст мне большое преимущество. Даже если улучшу только психологию и вторую подачу, это будет уже совсем другой теннис.

– С чем связаны проблемы со второй подачей?

– Те ракетки, которыми я играю, не придают сами по себе скорость мячу – мне нужно самому вкладываться. Соответственно, чем быстрее хочу ускорить мяч, тем сильнее нужно вложиться, а это риск, ошибки. Зная все это, меня при равном счете на второй подаче зажимает – движение получается скомканное, неуверенное. Даже когда счет комфортный и я могу себе позволить подать вторую сильнее, мне все равно нужно приложить больше усилий, чем многим остальным топам, потому что у них другая натяжка, баланс больше в головку ракетки.

– Чего не хватило, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала на «Больших шлемах» в этом году?

– Отсутствия Джоковича в моей половине не хватило (смеется). Два раза я ему проиграл. А в матче с Даней в четвертьфинале US Open не хватило психологии. Это был хороший матч, были шансы выиграть сет как минимум, но в ключевых моментах Даня сыграл лучше. Хотя по игре он в целом был лучше – лучше подавал, лучше играл. Просто у меня ни разу не было такого, чтобы в каждом сете я вел с брейком и не выиграл ни одного. Этот момент меня смущал весь матч. Обычно хоть один сет, когда веду с брейком, всегда выигрываю. Именно поэтому говорю о психологии.

Если бы Даня просто выиграл 3:0, а я не вел с брейком в каждой партии, то это бы означало, что он просто в моменте сильнее меня во всем, а мне надо работать. Но конкретно в том матче еще и психология сыграла, – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».

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