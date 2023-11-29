Рублев о том, что ему нужно улучшить: «Дохрена всего. Основное, конечно, это психология»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Пятая ракетка мира Андрей Рублев высказался о своих выступлениях в 2023 году.

– В чем сильнее всего прибавил за этот год?

– Конечно, в ударе слева. Это то, что сам отлично чувствую, что стало лучше. И в движении прибавил. Сейчас передвигаюсь по корту гораздо быстрее, чем в начале года. Намного лучше стал выдерживать темп, скорости, стал лучше защищаться.

– Что надо улучшить?

– Дохрена всего. Основное, конечно, это психология. Этого мне не хватает больше всего по сравнению с Новаком, Даней, Карлосом и Янником. Они намного стабильнее меня психологически. Что касается технических аспектов, то можно еще улучшить движение. А особенно нужно улучшить вторую подачу. Этот компонент у меня явно выделяется с плохой точки зрения по сравнению со всеми, кто стоит в топ-10. Все подают вторую сильнее меня. Выходы к сетке надо улучшать. Если с моей игрой я буду уметь с лета доигрывать не только простые мячи, но и уметь выходить неожиданно к сетке – это даст мне большое преимущество. Даже если улучшу только психологию и вторую подачу, это будет уже совсем другой теннис.

– С чем связаны проблемы со второй подачей?

– Те ракетки, которыми я играю, не придают сами по себе скорость мячу – мне нужно самому вкладываться. Соответственно, чем быстрее хочу ускорить мяч, тем сильнее нужно вложиться, а это риск, ошибки. Зная все это, меня при равном счете на второй подаче зажимает – движение получается скомканное, неуверенное. Даже когда счет комфортный и я могу себе позволить подать вторую сильнее, мне все равно нужно приложить больше усилий, чем многим остальным топам, потому что у них другая натяжка, баланс больше в головку ракетки.

– Чего не хватило, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала на «Больших шлемах» в этом году?

– Отсутствия Джоковича в моей половине не хватило (смеется). Два раза я ему проиграл. А в матче с Даней в четвертьфинале US Open не хватило психологии. Это был хороший матч, были шансы выиграть сет как минимум, но в ключевых моментах Даня сыграл лучше. Хотя по игре он в целом был лучше – лучше подавал, лучше играл. Просто у меня ни разу не было такого, чтобы в каждом сете я вел с брейком и не выиграл ни одного. Этот момент меня смущал весь матч. Обычно хоть один сет, когда веду с брейком, всегда выигрываю. Именно поэтому говорю о психологии.

Если бы Даня просто выиграл 3:0, а я не вел с брейком в каждой партии, то это бы означало, что он просто в моменте сильнее меня во всем, а мне надо работать. Но конкретно в том матче еще и психология сыграла, – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».

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8 комментариев
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S.Graf
Не, я канешн далёк от мысли, что Рублик читает каменты на спортсе. Но чесс сло, такое впечатление, что Андрей законспектировал всё то, что я и другие его болельщики писали здесь о нём, а потом повторил в интервью Чемпу.
И про 2ю подачу, и про выходы к сетке, и про бэкх, и про "слепой" жребий с Новаком и Даней в ч/ф Шлемов.
Андрюха! Если вдруг ты это читаешь - я на авторские и долю малую не претендую. Помогу, чем смогу, безвозмездно (то есть даром))))

А Медведа ему надо выбросить из головы. Буквально. Единственного из всего Тура просто забыть на корте. Вне зависимости от результатов их следующих матчей. Ведь на Итоговом Рублика сильно подкосило поражение от Дани в 1м же матче. А они будут встречаться всё чаще и чаще.
Они же с детства знакомы, много играли и тренировались. Даня всегда был и выше, и старше, а у пацанят это всегда равнозначно "сильнее". Сможет забить на Медведа - будет проще и со всеми остальными игроками.
Ятд)
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Артем
года идут, а Андрей не меняется))
+5
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Jedef
Да всё просто: можно просто по-дружески попросить судью выписать ему штрафов до начала матча так, чтобы любое сказанное вслух ругательство во время матча каралось очками. Вот тебе и мотивация и психология
+3
-2
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Великий Алонсо
Ничего уже не изменить, как был мочалка психичкой на корте, так и останется.
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sashati
Во-вторых, крепость ног, см. тренировки в фильмах молодого Вандама по муайтай - ногами по дереву)
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sonny91
для этого ему надо попасть к гудвину
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Большой Сэми
Ответ S.Graf
Не, я канешн далёк от мысли, что Рублик читает каменты на спортсе. Но чесс сло, такое впечатление, что Андрей законспектировал всё то, что я и другие его болельщики писали здесь о нём, а потом повторил в интервью Чемпу. И про 2ю подачу, и про выходы к сетке, и про бэкх, и про "слепой" жребий с Новаком и Даней в ч/ф Шлемов. Андрюха! Если вдруг ты это читаешь - я на авторские и долю малую не претендую. Помогу, чем смогу, безвозмездно (то есть даром)))) А Медведа ему надо выбросить из головы. Буквально. Единственного из всего Тура просто забыть на корте. Вне зависимости от результатов их следующих матчей. Ведь на Итоговом Рублика сильно подкосило поражение от Дани в 1м же матче. А они будут встречаться всё чаще и чаще. Они же с детства знакомы, много играли и тренировались. Даня всегда был и выше, и старше, а у пацанят это всегда равнозначно "сильнее". Сможет забить на Медведа - будет проще и со всеми остальными игроками. Ятд)
это Рублев.Стань моим тренером пожалуйста!Напиши свою почту)
+2
-2
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