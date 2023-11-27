Арнальди о том, как победил Попырина в Кубке Дэвиса: «Не знаю, я играл довольно плохо. За меня активно болела команда, и это очень помогло»
Маттео Арнальди прокомментировал победу над Алексеем Попыриным в Кубке Дэвиса.
Матч закончился со счетом 7:5, 2:6, 6:4.
Благодаря этому Италия повела у Австралии 1:0 в финале Кубка Дэвиса. Во втором одиночном матче Янник Синнер разгромил Алекса де Минаура.
– Маттео, как вы выиграли этот матч?
– Не знаю (улыбается). Могу сказать только это. Я правда не знаю.
Я играл довольно плохо. Второй и третий сеты – одни из моих худших в этом году. Но для меня было важно играть каждое очко, не терять концентрацию и пытаться что-то сделать.
В итоге это сработало. Мне жаль Алексея, потому что он, безусловно, заслуживал победы. Он играл лучше. Но иногда Кубок Дэвиса бывает таким. За меня активно болела команда, и думаю, это очень помогло.
Что я могу сказать? Мне кажется, в первом сете я играл получше. Я немного нервничал и слегка зажался. Подача не работала, но, как я уже сказал, я просто старался не терять концентрацию и выигрывать важные очки. И, по-моему, у меня получилось.
– В теннисе вы когда-нибудь испытывали что-то подобное?
– Вы имеете в виду эмоции? Как я уже говорил на корте, этот матч был очень важным и эмоциональным по нескольким причинам. Во-первых, в этом году я впервые играл за страну. Я уже играл по юниорам, но Кубок Дэвиса – это совсем другое. Поэтому во всех встречах, которые мы смотрим, больше ответственности.
И еще, как я уже сказал, месяц назад, три недели назад, ушел из жизни важный человек. Думаю, он дал мне силы остаться в игре, и мне кажется, что я слегка зажался из-за этого, потому что по этой причине очень хотел победить.
Играть было нелегко, но в конце команда придала мне сил для победы в матче.
Попырин не вывез - дрогнул в концовке...