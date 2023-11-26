Синнер о победе в Кубке Дэвиса: «Вчера от вылета нас отделяло одно очко. Сегодня мы празднуем. Мы очень, очень счастливы»

Теги Кубок Дэвиса ATP Маттео Берреттини Янник Синнер Теннис

Янник Синнер поблагодарил Маттео Берреттини за поддержку в Кубке Дэвиса.

Берреттини пропустил последние месяцы сезона из-за травмы ноги, которую получил на US Open.

«Большое спасибо Маттео. У него был очень тяжелый год, много травм. Для нас очень важно, что он приехал сюда ради всех нас. Он подарил нам много позитивной энергии. Спасибо, Маттео. Все это время мы держались вместе. Вчера от вылета нас отделяло одно очко. Сегодня мы празднуем победу. Мы очень, очень счастливы».

Вчера Синнер отыграл три матчбола у Новака Джоковича. Сербы в тот момент вели в полуфинале 1:0.

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6 комментариев

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TennisGeek
С победы на КД-2010 начался триумфальный сезон-2011 для Новака, с победы на КД-2004 начался великолепный сезон-2005 для Надаля. Желаю Синнеру взять с них пример.
+11
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Stas Salesov
Потом это очко так сыграло, что Янник не мог уже остановиться
+4
-2
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Костя Кот
Ответ TennisGeek
С победы на КД-2010 начался триумфальный сезон-2011 для Новака, с победы на КД-2004 начался великолепный сезон-2005 для Надаля. Желаю Синнеру взять с них пример.
все к этому идет
+2
-1
+1
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Alexander2022
Ответ Костя Кот
все к этому идет
Что идёт? Человек выиграл всего лишь пятисотки, провалив мастерсы. И на весь итоговый не хватило
+1
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Юрий Шептухин
Всё справедливо, не стал уподобляться греку на итоговом, судьба вернула должок.
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