Синнер о победе в Кубке Дэвиса: «Вчера от вылета нас отделяло одно очко. Сегодня мы празднуем. Мы очень, очень счастливы»

Янник Синнер поблагодарил Маттео Берреттини за поддержку в Кубке Дэвиса.

Берреттини пропустил последние месяцы сезона из-за травмы ноги, которую получил на US Open.

«Большое спасибо Маттео. У него был очень тяжелый год, много травм. Для нас очень важно, что он приехал сюда ради всех нас. Он подарил нам много позитивной энергии. Спасибо, Маттео. Все это время мы держались вместе. Вчера от вылета нас отделяло одно очко. Сегодня мы празднуем победу. Мы очень, очень счастливы».

Вчера Синнер отыграл три матчбола у Новака Джоковича. Сербы в тот момент вели в полуфинале 1:0.

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