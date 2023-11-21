Зверев доволен возвращением в тур после разрыва связок голеностопа

Седьмая ракетка мира Александр Зверев написал пост о завершении сезона.

«Какой год! 🚀 От неуверенности в том, вернусь ли я когда-нибудь на свой уровень, до седьмого места в рейтинге по итогам года, двух титулов и попадания на итоговый. Спасибо всем за невероятную поддержку и веру в меня 🙌🏼», – написал Зверев в инстаграме.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе