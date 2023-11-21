Стрыцова ждет второго ребенка. В этом году она вернулась из декрета и выиграла парный «Уимблдон»

Барбора Стрыцова объявила, что ждет второго ребенка.

«Винсент будет старшим братом 🤍🤰🏻», – написала 37-летняя чешка.

Стрыцова сообщила о завершении карьеры в мае 2021-го и в сентябре того же года родила сына.

В 2023-м она возобновила выступления и провела семь турниров, выиграв «Уимблдон» в паре с Су-Вэй Се. После US Open чешка снова ушла из тенниса.

Стрыцова – чемпионка двух турниров уровня WTA в одиночке и 32 в паре, а также шестикратная победительница Кубка Федерации. Она завоевала бронзу в паре на Олимпиаде в Рио.

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