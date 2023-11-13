Алькарас впервые с марта 2021-го проиграл три матча подряд

Теги ATP ATP Finals Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас на старте итогового турнира уступил Александру Звереву – 7:6(3), 3:6, 4:6.

Испанец потерпел третье поражение подряд. Последний раз такая серия у него была в марте 2021 года.

Зверев, в свою очередь, прервал серию четырехматчевую серию поражений от соперников из топ-10.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mbauer
А в это время престарелый Новак, тяжело опираясь на клюку, ковыляет на сцену, чтобы... ах да)
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночная Фурия
Ответ Nbveh Nbvehjd
Глянул стату, так Жукович свой первый итоговый в 20 лет как раз в 2007, слил в одну калитку 0:3, рервый выиграл через год в 21, а второй выиграл в 25 лет, Карл, в 25!!!! А тут до 20 летнего сопляка испанского доеживаются! Смешно. Серб начал всех выносить без шансов как раз в 25-26 лет, так что гандикап у Алькараса приличный, еще догонит и перегонит!
Обманывать нехорошо. Джокович первый итог выиграл в 2008 году, в Шанхае. В 21 год.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
После смачное оплеухи от Дани в США так и не пришел в себя)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
Недавно Карась сказал, что тот теннисист, кто захочет его обыграть, будет страдать.
Пока что чешую счищают с самого малька, и фаршируют по самые жабры. Шлёпать губой - не мешки ворочать.
хехе))))
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Nbveh Nbvehjd
Смачная была в Индиан Уэллсе и на Уиме, вот там быдланя огреб, так огреб, аж морда перекосилась)
Ну он и должен был огрести, все таки Карлос был первой ракеткой, а вот в США стер с лица его самодовольную улыбку быстро)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
А так хотелось стать намбаваном🤷‍♀️‼️
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Алькарас просто средний игрок на индоре, это не для всех, тем более он по физике весь сезон не вывозит, так что 0-5 вполне маячит. Медведь из принципа из штанов будет вылазить, а Рублев в приличной форме
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N.S.A.8.5
Лучше бы снялся как в прошлом году и готовился к новому сезону спокойно, но нет надо с травмой играть. Зачем? Так и 0:5 не далеко.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
Карлито сам не свой. Кроме вопросов по ударам, есть вопросы просто по ощущениям на корте. Не чует аута, лажает с лета и прочее такое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ zzzeeerrrooo
Что за 0:5
Пять поражений подряд так обозначил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
Облажался - чего уж там. Очевидны проблемы. И Димитров, и Роман, и Шурик - отличные ребята, но это никак не звезды первой величины.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
Странности были видны на разминке вчера. С боксом переглядывался шальными глазами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Макаров
и он хотел первой ракеткой закончить год ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ N.S.A.8.5
Лучше бы снялся как в прошлом году и готовился к новому сезону спокойно, но нет надо с травмой играть. Зачем? Так и 0:5 не далеко.
Что за 0:5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Ярик01
Пять поражений подряд так обозначил
Точно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Ответ N.S.A.8.5
Лучше бы снялся как в прошлом году и готовился к новому сезону спокойно, но нет надо с травмой играть. Зачем? Так и 0:5 не далеко.
До последнего верил, что может закончить год на первой строчке рейтинга!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Nbveh Nbvehjd
Глянул стату, так Жукович свой первый итоговый в 20 лет как раз в 2007, слил в одну калитку 0:3, рервый выиграл через год в 21, а второй выиграл в 25 лет, Карл, в 25!!!! А тут до 20 летнего сопляка испанского доеживаются! Смешно. Серб начал всех выносить без шансов как раз в 25-26 лет, так что гандикап у Алькараса приличный, еще догонит и перегонит!
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий