Алькарас впервые с марта 2021-го проиграл три матча подряд

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас на старте итогового турнира уступил Александру Звереву – 7:6(3), 3:6, 4:6.

Испанец потерпел третье поражение подряд. Последний раз такая серия у него была в марте 2021 года.

Зверев, в свою очередь, прервал серию четырехматчевую серию поражений от соперников из топ-10.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе