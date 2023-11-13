Алькарас впервые с марта 2021-го проиграл три матча подряд
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас на старте итогового турнира уступил Александру Звереву – 7:6(3), 3:6, 4:6.
Испанец потерпел третье поражение подряд. Последний раз такая серия у него была в марте 2021 года.
Зверев, в свою очередь, прервал серию четырехматчевую серию поражений от соперников из топ-10.
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Пока что чешую счищают с самого малька, и фаршируют по самые жабры. Шлёпать губой - не мешки ворочать.
хехе))))