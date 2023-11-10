Кафельников не считает Медведева и Рублева фаворитами итогового турнира

Теги ATP Евгений Кафельников ATP Finals Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Евгений Кафельников отреагировал на результаты жеребьевки итогового турнира ATP.

Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну группу вместе с Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

– Группа на итоговом турнире у Медведева и Рублева непростая. Но шансы на выход есть, все будет от них зависеть.

– Можно ли Рублева или Медведева назвать фаворитами итогового?

– Не могу так сказать. Фаворитами вижу других: Джоковича, Алькараса и Синнера, – цитирует Кафельникова Sport24.

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1 комментарий

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S.Graf
Прекрасная новость! Кафель тот ещё вангазёр
пхх))))
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