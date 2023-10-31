Гауфф о предложении выйти замуж, выкрикнутом с трибун: «Огромный соблазн ответить, как Штеффи Граф: «А сколько у тебя денег?»

Коко Гауфф во время парного матча на итоговом получила предложение выйти замуж.

Его выкрикнул с трибун болельщик в первый день турнира.

«Кто-то сказал: «Выйдешь за меня замуж?», и, по-моему, Штеффи Граф ответила: «А сколько у тебя денег?». Отчасти хотелось повторить этот момент, но тогда, если бы мы проиграли, люди бы отреагировали: «Они проиграли, потому что она так сказала». Поэтому я решила, что не буду этого делать.

Это происходит со мной уже второй раз, и у меня огромный соблазн повторить этот момент, потому что я с удовольствием смотрю его каждый раз, когда он попадается мне на ютубе, в твиттере или в тиктоке. Поэтому, возможно, на третий раз я это сделаю».

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