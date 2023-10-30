Тим стал 12-м игроком в истории, заработавшим более 30 миллионов долларов
Доминик Тим заработал за карьеру 30 млн долларов призовых. Она 12-й теннисист в истории, достигший этого показателя.
30-летний австриец стал 12-м игроком в истории, заработавшим более 30 миллионов. Ранее это сделали:
- Пит Сампрас – $43,3 млн;
- Андре Агасси – 31,1 млн;
- Роджер Федерер – 130,6 млн;
- Рафаэль Надаль – 134,6 млн;
- Новак Джокович – 175,2 млн;
- Энди Маррей – 64,2 млн;
- Стэн Вавринка – 36,5 млн;
- Давид Феррер – 31,4 млн;
- Александр Зверев – 36,6 млн.
- Марин Чилич – 31,2 млн.
- Даниил Медведев – 34,6 млн.
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Мы чего то не знаем про Доминика(у)?)))))))))) "Корнет, вы женщина?"))
2023:$8,090,130
2022:$4,146,311
2021:$7,466,287
2020:$3,607,670
2019:$7,117,310
2018:$1,637,191
2017:$727,580
2016:$150,271
....
Получается, текущий год уже лучший у Медведева. А ведь еще впереди Париж и Итоговый.
Также, непонятно, про подгон из 600 тысяч, который в соседней новости на спортсе - про самого лучшего на турнирах категории 500 в 2023. Похоже, это не учитывается ни в общих цифрах, ни в цифрах 2023 на сайте атп.