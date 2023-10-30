Тим стал 12-м игроком в истории, заработавшим более 30 миллионов долларов

Доминик Тим заработал за карьеру 30 млн долларов призовых. Она 12-й теннисист в истории, достигший этого показателя.

30-летний австриец стал 12-м игроком в истории, заработавшим более 30 миллионов. Ранее это сделали:

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