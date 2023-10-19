Эрика Андреева ушла с 10 матчболов и 0:5 в решающем сете, но проиграла Бюрель

Теги WTA Клара Бюрель Эрика Андреева Jasmin Open Теннис

Эрика Андреева проиграла Кларе Бюрель во втором круге в Монастире – 0:6, 7:5, 6:7 (2).

Во втором сете Андреева вела 2:0, но француженка сравняла счет и повела с брейком. Уступая 3:5, Андреева ушла с матчбола на своей подаче.

В решающем сете Андреева уступала 0:5, но отыграла три брейка. При счете 1:5 она ушла с двух матчболов, при 3:5 – еще с семи.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Бюрель дальше поборется с Лукрецией Стефанини.

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5 комментариев

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Radislav Gayfulin
Ответ Костя Кот
женский теннис)
Причем, один из лучших образцов!!!
:)
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goodloser
Бурель круче Фрица. Фриц вёл 5-2 в решающем сете, позволил сопернику сравнять счёт и матч в итоге проиграл. А Бурель вела 5-0 и после того, как Андреева сравняла счёт, тем более должна была проиграть, но выиграла.
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buscheno
Ответ Костя Кот
женский теннис)
То ли дело мужской теннис! Там люди и подачи свои держат и сливов глупых не делают! Вот на пример матч фриза сегодняшний после 6-0 в первом и 5-3 в третьем был образцом мужского тенниса и стабильности против японца с 215 места в рейтинге
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