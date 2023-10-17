130-я ракетка мира Эрика Андреева о шансах попасть в основу ТБШ: «Когда стояла 114-й, думала только об этом. Результаты сразу пошли вниз»

Теги Australian Open WTA Эрика Андреева Теннис

Эрика Андреева ответила, рассчитывает ли попасть в основную сетку Australian Open.

На этой неделе она 130-я ракетка мира.

«Конечно, есть очень сильное желание успеть до Австралии зайти в топ-100, но у меня уже такое было, когда я стояла где-то 115-й или 114-й (в апреле 2023-го – Sports.ru), я думала только об этом и не могла играть от слова «совсем». У меня результаты сразу пошли вниз, потому что я думала только об этом: «Вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть».

И сейчас, когда я немножко больше упала в рейтинге и стала стоять где-то 170-й, я вообще перестала про это думать, и я даже когда на этот турнир ехала, у меня было такое, что я не особо хочу в этот Руан ехать, потому что я не люблю во Франции в зале играть. И, потому что ничего от себя не ждала, так хорошо сыграла.

Поэтому я хочу как можно меньше об этом думать до Австралии», – сказала Андреева в эфире канала «Больше».

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