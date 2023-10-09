Врач Надаля: «Он уже не раз демонстрировал нам умение возвращаться. И он вернется снова»
Врач Рафаэля Надаля прокомментировал возвращение испанца в тур.
Анхель Руис Которро дал интервью испанскому телевидению.
Надаль не играет с января из-за травмы бедра. Недавно он вернулся к тренировкам на корте.
«У Надаля очень сильная психология. Он очень сильный человек и не раз это демонстрировал.
Он попал в сложную ситуацию – получил травму, боролся с ней, но понял, что без операции это невозможно. Но он знает этот процесс и готов пройти его снова.
Он уже не раз демонстрировал нам умение возвращаться. И он вернется снова».
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