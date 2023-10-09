Врач Надаля: «Он уже не раз демонстрировал нам умение возвращаться. И он вернется снова»

Врач Рафаэля Надаля прокомментировал возвращение испанца в тур.

Анхель Руис Которро дал интервью испанскому телевидению.

Надаль не играет с января из-за травмы бедра. Недавно он вернулся к тренировкам на корте.

«У Надаля очень сильная психология. Он очень сильный человек и не раз это демонстрировал.

Он попал в сложную ситуацию – получил травму, боролся с ней, но понял, что без операции это невозможно. Но он знает этот процесс и готов пройти его снова.

Он уже не раз демонстрировал нам умение возвращаться. И он вернется снова».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе