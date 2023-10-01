Родионов в Астане не реализовал 11 сетболов и проиграл матч

Теги ATP Адриан Маннарино Юрий Родионов Теннис

Юрий Родионов проиграл Адриану Маннарино в четвертьфинале в Астане – 1:6, 6:7(6).

Во втором сете австриец не реализовал 11 сетболов: двойной при счете 5:4, тройной и еще два при счете 6:5, а также четыре подряд, ведя 6:2 на тай-брейке. Из всех сетболов только два на тай-брейке были на подаче Родионова.

Перед турниром в Астане у Родионова была одна победа в семи матчах. На этой неделе он прошел два круга квалификации и выиграл два матча в основе.

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4 комментария

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арап Петра Великого 3.0
Слабые показатели Родионова...
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Nastra
Ответ ID201
он родился уже в Германии, потом с родителями переехали в Австрию. он гражданство не менял.
Родился в Германии, а до 14 или 15 лет представлял Беларусь
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