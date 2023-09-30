Эванс пародировал Синнера, когда тот хромал в их матче в Пекине

вчера обыграл в первом круге в Пекине – 6:4, 6:7(2), 6:3.

По ходу матча итальянец начал хромать и вызывал врача. Эванс пародировал его походку.

На это отреагировал теннисист Алафия Авени: «Он так же делал на «Челленджере» в 2018-м, когда я подвернул ногу и не мог ходить. Я тогда выиграл первый сет, был близок во втором, так что попытался провести тай-брейк. И он высмеивал меня (18-летнего игрока, не входящего в топ-1000) практически после каждого розыгрыша».

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