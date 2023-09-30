Мария Шарапова: «Всегда болею за Синнера. Мне нравится его скромный подход»

Мария Шарапова прокомментировала состояние мужского тенниса.

«Мне нравится молодое поколение. Алькараса уже даже не назвать молодым поколением, потому что он на вершине, но в мужском теннисе есть совершенно четкая аура.

Мой последний тренер еще работал с , так что мы с ним немного поиграли. Я всегда за него болею. Мне нравится его скромный подход.

Вообще они все такие разные, у них разные игровые стили, разные характеры, они из разных регионов.

Здорово видеть, как возникают соперничества. Мужской теннис сейчас в хорошем состоянии».

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