Мария Шарапова: «Всегда болею за Синнера. Мне нравится его скромный подход»

Теги Мария Шарапова ATP WTA Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Мария Шарапова прокомментировала состояние мужского тенниса.

«Мне нравится молодое поколение. Алькараса уже даже не назвать молодым поколением, потому что он на вершине, но в мужском теннисе есть совершенно четкая аура.

Мой последний тренер еще работал с Янником Синнером, так что мы с ним немного поиграли. Я всегда за него болею. Мне нравится его скромный подход.

Вообще они все такие разные, у них разные игровые стили, разные характеры, они из разных регионов.

Здорово видеть, как возникают соперничества. Мужской теннис сейчас в хорошем состоянии».

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3 комментария

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Великий Алонсо
А как мужчина он тебе нравится?
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Hardy
Мария в последнее время вернулась в теннисную тусовку, можно и экспертом на тв побыть иногда, было бы интересно
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Совесть 7Хага
Ответ Hardy
Мария в последнее время вернулась в теннисную тусовку, можно и экспертом на тв побыть иногда, было бы интересно
Можно и на корт вернуться
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