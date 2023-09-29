Шнайдер о победе в полуфинале в Нинбо: «Это был очень тяжелый матч – особенно первый сет. Еще было очень жарко»

Теги WTA Линда Фрухвиртова Диана Шнайдер Ningbo Open Теннис

Диана Шнайдер прокомментировала выход в финал в Нинбо.

Она обыграла Линду Фрухвиртову – 6:4, 6:1.

«Мне почти нечего сказать. Хочу сказать, что Линда играла очень хорошо, и я надеюсь, что спина не будет ее беспокоить. Хочу пожелать ей удачи в Пекине.

Это был очень тяжелый матч – особенно первый сет. Еще было очень жарко.

Очень здорово, что мы боролись, проводили длинные розыгрыши. Я получала удовольствие от каждого выигранного очка, от каждого хорошего завершающего удара». 

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