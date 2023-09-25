Надаль о том, как прошла операция на бедре: «Говорят, что все прошло хорошо, но мы ведь через многое прошли. Мне нужно быть терпеливее»

Рафаэль Надаль ответил, как прошла операция на левом бедре.

– Не знаю. Я предпочитаю быть осторожнее. Говорят, что все прошло хорошо, но мы ведь через многое прошли. Сейчас я стараюсь сохранять осторожность и ждать, пока пройдет обозначенный срок. Если все будет хорошо, я вернусь к прежним кондициям. На данный момент кажется, что все прошло хорошо, но это была серьезная операция, и мне действительно нужно быть немного терпеливее. Я иду вперед постепенно, выполняя день за днем то, что мне нужно.

– Вы вернулись к тренировкам несколько недель назад. Команда уже с вами?

– Да, я каждый день с командой, пока мало занимаюсь теннисом, но много работаю над восстановлением и в тренажерном зале. Тренируюсь дважды в день. Утром больше работы на корте, а после обеда – аэробная работа. Те усилия, которые я прикладываю сейчас, не принесут быстрых результатов. Я знаю, как это работает. Но я надеюсь, что через два месяца все кардинально изменится и у меня будет возможность как следует подготовиться к следующему сезону.

– Вы постоянно говорите о желании прибавить. Хватит ли у вас времени?

– Если я могу хорошо тренироваться и сохранять отличную форму, то для меня совершенствование – это ежедневная мотивация. Неважно, сколько тебе лет. Даже если знаешь, что с возрастом многое теряешь, что логично по понятным возрастным причинам, приходится прибавлять. Для меня совершенствоваться – это знать, что мне нужно для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, и стараться усилить те вещи, которые могут мне в этом помочь. Я также должен принимать правильные решения в отношении своей игры, пока мое физическое состояние позволяет двигаться вперед.

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