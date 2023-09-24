Надаль о будущем: «Я люблю теннис, поэтому не могу сказать, что не попробую тренировать. Но я не представляю, что буду ездить весь сезон»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль ответил, планирует ли стать тренером.

– Мне задают вопросы о будущем, на которые я не могу дать однозначный ответ. Потому что будущее зачастую неопределенно, и я держу в голове, что у меня есть академия, и я люблю спорт в целом.

Я люблю теннис, поэтому не могу сказать, что не войду в эту реку и не попробую тренировать. Я не представляю, что буду ездить весь сезон, это практически невозможно. Но я могу помочь кому-то или какое-то время поработать с игроком, почему нет. Не сегодня, но, возможно, завтра – кто знает.

– В роли тренера вы были бы похожи на Тони [Надаля] или на Чарли [Мойю]?

– Я был бы собой, и, как всегда, старался бы брать хорошее от обоих и перенять то, что мне нравится, у тех, кто, на мой взгляд, хорошо это умеет. И всю свою жизнь я стараюсь делать примерно то же самое. У всех людей, за которыми я наблюдаю, с которыми мне довелось встречаться или работать, я стараюсь перенимать то, что мне больше всего нравится.

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