Рафаэль Надаль: «2024-й может стать моим последним годом в туре, но я не могу это говорить с уверенностью»
Рафаэль Надаль прокомментировал вероятность завершения карьеры в следующем году.
Он не играл с января из-за травмы бедра и на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос» сказал, что, скорее всего, завершит карьеру в следующем году.
«2024-й может стать моим последним годом в туре, но я не могу это говорить с уверенностью. Вероятность того, что я уйду, довольно высока.
Я не знаю, как буду чувствовать себя через три-четыре месяца. Не могу точно сказать, что будут делать – потому что ситуация постоянно меняется.
Возможно, я не смогу соревноваться. Или организм позволит, но у меня не будет 100-процентного желания. А, может быть, я полностью восстановлюсь и буду заряжен на то, чтобы продолжать карьеру. Точно я ничего не знаю.
Я надеюсь понять к середине ноября. И тогда уже буду продумывать какие-то планы».
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