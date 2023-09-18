Чжухай (ATP). Хачанов начнет со второго круга, Карацев может выйти на Маррея

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Чхужае, который начнется 20 сентября.

посеян под первым номером и сыграет с или квалифаером.

Также со второго круга начнут (2), Ян Леннард-Штруфф (3) и (4).

встретится с Маттео Арнальди, (7) – c Е Конгом Мо (WC). Победители этих матчей поборются друг с другом.

Полностью сетка здесь.

Медведев и Шевченко снялись с турнира в Чжухае

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