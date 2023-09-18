Чжухай (ATP). Хачанов начнет со второго круга, Карацев может выйти на Маррея

Теги Энди Маррей ATP Ян-Леннард Штруфф Диего Шварцман Карен Хачанов Аслан Карацев Кэмерон Норри Себастьян Корда Huajin Securities Zhuhai Championships Маттео Арнальди Теннис

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Чхужае, который начнется 20 сентября.

Карен Хачанов посеян под первым номером и сыграет с Диего Шварцманом или квалифаером.

Также со второго круга начнут Кэмерон Норри (2), Ян Леннард-Штруфф (3) и Себастьян Корда (4).

Аслан Карацев встретится с Маттео Арнальди, Энди Маррей (7) – c Е Конгом Мо (WC). Победители этих матчей поборются друг с другом.

Полностью сетка здесь.

Медведев и Шевченко снялись с турнира в Чжухае

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1 комментарий

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sined2000
Ну прямо собрание сбитых лётчиков. Карену отлично для возвращения после травмы.
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