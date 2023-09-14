Тиафу в Кубке Дэвиса оштрафовали на очко на матчболе соперника. Он разбил ракетку после спора об ошибке линейного

Фрэнсис Тиафу проиграл Тэллону Грикспору в Кубке Дэвиса после снятия очка на матчболе – 3:6, 7:6(7), 7:6(2).

При счете 5:2 на решающем тай-брейке линейный крикнул, что подача Грикспора ушла в аут, и Тиафу не стал принимать. Взятый Грикспором повтор показал, что мяч попал. Тогда судья на вышке засчитал очко нидерландцу.

Тиафу начал спорить с судьей и супервайзером, предлагая переиграть очко. Однако судья оставил решение в силе, и Грикспор заработал матчбол.

После этого Тиафу разбил ракетку. Американца оштрафовали на очко, и он автоматически проиграл матч.

В первом матче между этими сборными Ботик ван де Зандшульп победил Томми Пола, таким образом, Нидерланды обыграли США.

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