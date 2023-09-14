Тиафу в Кубке Дэвиса оштрафовали на очко на матчболе соперника. Он разбил ракетку после спора об ошибке линейного

Теги Кубок Дэвиса ATP Фрэнсис Тиафу судьи Тэллон Грикспор Теннис

Фрэнсис Тиафу проиграл Тэллону Грикспору в Кубке Дэвиса после снятия очка на матчболе – 3:6, 7:6(7), 7:6(2).

При счете 5:2 на решающем тай-брейке линейный крикнул, что подача Грикспора ушла в аут, и Тиафу не стал принимать. Взятый Грикспором повтор показал, что мяч попал. Тогда судья на вышке засчитал очко нидерландцу.

Тиафу начал спорить с судьей и супервайзером, предлагая переиграть очко. Однако судья оставил решение в силе, и Грикспор заработал матчбол.

После этого Тиафу разбил ракетку. Американца оштрафовали на очко, и он автоматически проиграл матч.

В первом матче между этими сборными Ботик ван де Зандшульп победил Томми Пола, таким образом, Нидерланды обыграли США.

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
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Ботик воскрес, наконец-то, а то с мюнхенского финала, бедняга, был сам не свой.
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