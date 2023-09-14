Джокович больше не работает с менеджером, с которым выиграл 23 ТБШ

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович больше не работает с агентом Эдуардо Артальди. Об этом сообщил американский журналист Джилл Гросс.

Артальди сотрудничал с Джоковичем больше десяти лет. Он был частью команды во время всех побед на «Больших шлемах», кроме Australian Open-2008.

Как пишет сербское издание Sportklub, есть вероятность, что Артальди и его партнер Елена Капелларо останутся в команде Джоковича, но уже в другой роли.

Джокович уйдет, когда молодые «начнут драть ему задницу». Почему это еще не происходит?

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11 комментариев

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Роман
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Ответ Йенс Мустерманн
Видно допинговые дела всё же начали давать свои плоды, задёргался акробат, как уж на сковороде, подчищает хвосты. Сначала Бадио отчислил из команды после мутных замешиваний порошков под камерами во время парижского мастерса в прошлом году, теперь двигает куда-то на улицу менеджера. Что-то не ладное творится в сербском ауле 🤔
как ты успеваешь под всеми новостями Новака отметится)
Вот уж действительно преданный хэйтер)))
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Hardy
Ответ Роман
как ты успеваешь под всеми новостями Новака отметится) Вот уж действительно преданный хэйтер)))
смешнее всего читать про допинг от фаната крошки Си, это видимо что-то из психиатрии уже
+8
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Йенс Мустерманн
Действия врагов надо всегда отслеживать максимально тщательно и реагировать на них со скоростью света.
Новак у тебя жену увел?)
+4
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knzhnmdscj
Ответ Йенс Мустерманн
Ну если ничего криминально не было в тех порошках, то почему члены его команды так старательно прятали от камер процесс замешивания своими спинами?
Джокович может со странностями, но не идиот :) даже если представит - ну не на трибуне :))) уже бы замешали заранее
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knzhnmdscj
Ответ Йенс Мустерманн
Видно допинговые дела всё же начали давать свои плоды, задёргался акробат, как уж на сковороде, подчищает хвосты. Сначала Бадио отчислил из команды после мутных замешиваний порошков под камерами во время парижского мастерса в прошлом году, теперь двигает куда-то на улицу менеджера. Что-то не ладное творится в сербском ауле 🤔
Так ему и после того случая порошок мешали :)) а вообще с этим порошком комично :)) то есть люди реально думают, что кто-то будет мешать допинговый коктейль на трибуне… От создателей «да он сливает первый сет, потому что на контору работает»😁
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Сергей48
Ответ Роман
как ты успеваешь под всеми новостями Новака отметится) Вот уж действительно преданный хэйтер)))
Йенс, самая заслуженная минусовая суперзвезда на этом ресурсе! Рекордсмен. Своего рода тоже Величайший!
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