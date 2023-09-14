Джокович больше не работает с менеджером, с которым выиграл 23 ТБШ

больше не работает с агентом Эдуардо Артальди. Об этом сообщил американский журналист Джилл Гросс.

Артальди сотрудничал с Джоковичем больше десяти лет. Он был частью команды во время всех побед на «Больших шлемах», кроме Australian Open-2008.

Как пишет сербское издание Sportklub, есть вероятность, что Артальди и его партнер Елена Капелларо останутся в команде Джоковича, но уже в другой роли.

Джокович уйдет, когда молодые «начнут драть ему задницу». Почему это еще не происходит?

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