Медведев – Джоковичу: «У меня неплохая карьера – но у меня всего 20 титулов, а у тебя 24 «Шлема». Вау»

Даниил Медведев обратился к Новаку Джоковичу после финала US Open.

Он проиграл 3:6, 6:7(5), 3:6.

«Во-первых, хочу спросить Новака: что ты тут еще делаешь? (Смеется).

Если без шуток, то это наш третий финал. Может быть, не последний. Я надеюсь. Ты точно еще много сыграешь. Не знаю, когда ты планируешь немного притормозить.

Поздравляю тебя и твою команду. 24-й «Шлем». У меня неплохая карьера – но у меня всего 20 титулов, а у тебя 24 «Шлема». Вау.

Потрясающе, что я обыгрывал Новака в финале «Большого шлема». Это вершина моей карьеры.

Но в то же время, если бы и его Рафы не существовало… Я провел против них пять финалов и выиграл всего один. Не знаю, хорошо это или плохо.

Он заставляет меня прогрессировать. Я уже говорил это в Австралии – но повторю, потому что это другой город, новые люди.

Мы познакомились, когда я был где-то 500-м в мире. И он отнесся ко мне по-доброму – как обычный человек. И я был удивлен. С тех пор ничего не изменилось, сколько бы «Шлемов» он ни выиграл – 24, 30, 12.

Я считаю, что это прекрасно».

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