Медведев – Джоковичу: «У меня неплохая карьера – но у меня всего 20 титулов, а у тебя 24 «Шлема». Вау»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев обратился к Новаку Джоковичу после финала US Open.

Он проиграл 3:6, 6:7(5), 3:6.

«Во-первых, хочу спросить Новака: что ты тут еще делаешь? (Смеется).

Если без шуток, то это наш третий финал. Может быть, не последний. Я надеюсь. Ты точно еще много сыграешь. Не знаю, когда ты планируешь немного притормозить.

Поздравляю тебя и твою команду. 24-й «Шлем». У меня неплохая карьера – но у меня всего 20 титулов, а у тебя 24 «Шлема». Вау.

Потрясающе, что я обыгрывал Новака в финале «Большого шлема». Это вершина моей карьеры.

Но в то же время, если бы и его Рафы не существовало… Я провел против них пять финалов и выиграл всего один. Не знаю, хорошо это или плохо.

Он заставляет меня прогрессировать. Я уже говорил это в Австралии – но повторю, потому что это другой город, новые люди.

Мы познакомились, когда я был где-то 500-м в мире. И он отнесся ко мне по-доброму – как обычный человек. И я был удивлен. С тех пор ничего не изменилось, сколько бы «Шлемов» он ни выиграл – 24, 30, 12.

Я считаю, что это прекрасно».

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17 комментариев

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Павел Швецов
Что Даня точно делает топово, так это дает интервью :) Об этом и Новак сказал)) Ну и играл он отлично на этом турнире, второй сет - украшение всего турнира, но все-таки чуть ментальности победителя не хватило, в 3 сете уже сдался, а зря. Хотя с дивана то легко рассуждать)))
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Йенс Мустерманн
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Ответ Пинающий Достоинства
МГИМО это не просто так)
Неоконченное ))
Не смог даже за деньги корочку получить )
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Iva_Nova
Даня такой хороший! ))))
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Czarn
Прекрасные слова, Даня! Спасибо за турнир!😄
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ten Hag
Даня лучший после величайших. Достойно
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kiraly
Ответ ten Hag
Даня лучший после величайших. Достойно
Он реально некоторый буфер между хорошими и величайшими. И вот не знаешь, радоваться или расстраиваться этому.
+1
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Dmitry Kochnev
Ответ kiraly
Он реально некоторый буфер между хорошими и величайшими. И вот не знаешь, радоваться или расстраиваться этому.
Радоваться. Не всё измеряется. голыми цифрами. У Дани, возможно, будет меньше ТБШ за карьеру, чем у многих игроков, уступающих ему по уровню игры за всю историю. Но зато он играет в эпоху лучших представителей этого спорта и даёт им бой.
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Пинающий Достоинства
Эх Даня, Даня, не Вавринка ты, не Вавринка….(
А местным Даня правильно напомнил….у чела 20 побед в Туре, один шлем, у а Новака только в 36 лет 3,5 шлема, о чем мы?!

Но я все равно буду верить, что Медведев еще возьмёт свой 2 шлем…., есть 3-5 лет
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Максим Коваль
Шикарная душевная речь! Ментально он стал сильнее, это видно! Но еще есть куда стремиться, вырабатывать менталитет победителя. Игру показывает великолепную, все победы еще впереди. Даня - лучший🇷🇺❤️
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Аккайын Жасов
Ну Даня 5й уже финал ТБШ
А это много - кто последний не из Бигов(вкл.Энди) до стольки финалов добирался?
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Dmitry Kochnev
Медведев - Ибрагимович при живых м
Месси и Роналду
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Андрей Судалин
Самый главный для себя матч выиграл у Алькараса, в том плане что будет уверенность в способности бороться с ним в будущем и даже обыгрывать. На турнир же план даже перевыполнил, учитывая результаты после Рима. Обидно конечно было отдать 2-й сет, но в нем и было, по сути, сконцентрировано всё поколение некстгенов - отдать важнейшую партию, где ты лучше почти во всём, еле живому сопернику и тут же развалиться в следующей.
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Rudy Ledtner
С каждым таким вью убеждаюсь, что Даниил - великолепный профессионал своего дела, но ни разу не великий чемпион.

Для меня спорт - это модель жизни в миниатюре. Только информация более открыта, нервы наголо, а все процессы более скоротечны. И что-то из спорта, его историй, можно примерить и на себя)

Я вырос в семье, где все работали руками, где больших денег никогда не водилось. Сейчас у меня "неплохая карьера" - я зарабатываю в разы, в десятки раз моих родителей, имею возможность отдыхать почти в любой точке планеты, иметь солидные накопления. Доволен ли я, особенно сравнивая себя с окружением, в котором я вырос?
Еще бы!)

Но всегда найдется кто-то лучше. Я знаю десятки людей, которые если сравнивать по скиллам в отдельности, ничуть не сильней меня, но имеют еще больше. Ценятся обществом больше. Имеют больше признания. Иногда становится обидно, я начинаю копаться в причинах, почему же так вышло...

И вот тогда кажется, что вся твоя жизнь - это второй сет этого матча. Куча положительного, но всегда есть но. Всегда есть недосягаемость в несколько миллиметров. Ощущение, что еще чуть-чуть бы...

Иногда это расстраивает до жути. Но в целом, где-то в глубине души, не лукавя, я знаю, что мне это не нужно. Если было бы нужно, то взял бы и сделал.

Поэтому и за Даню лично мне не обидно. Он играет в хороший теннис, он интересный человек в пределах корта как минимум. Но ждать от него большой победы, а тем более требовать... Для меня лицемерненько)

Спасибо Дане за крутой турнир, а Новаку - за то, что на наших глазах творит историческую х###ню))
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Пинающий Достоинства
Ответ Павел Швецов
Что Даня точно делает топово, так это дает интервью :) Об этом и Новак сказал)) Ну и играл он отлично на этом турнире, второй сет - украшение всего турнира, но все-таки чуть ментальности победителя не хватило, в 3 сете уже сдался, а зря. Хотя с дивана то легко рассуждать)))
МГИМО это не просто так)
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Marat_taraz
Ответ Пинающий Достоинства
Эх Даня, Даня, не Вавринка ты, не Вавринка….( А местным Даня правильно напомнил….у чела 20 побед в Туре, один шлем, у а Новака только в 36 лет 3,5 шлема, о чем мы?! Но я все равно буду верить, что Медведев еще возьмёт свой 2 шлем…., есть 3-5 лет
Пока будут такие эпитеты и признание , Медведев не выиграет его, если только Джока совсем не состариться и будет песок сыпаться
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