Медведев – Джоковичу: «У меня неплохая карьера – но у меня всего 20 титулов, а у тебя 24 «Шлема». Вау»
Даниил Медведев обратился к Новаку Джоковичу после финала US Open.
Он проиграл 3:6, 6:7(5), 3:6.
«Во-первых, хочу спросить Новака: что ты тут еще делаешь? (Смеется).
Если без шуток, то это наш третий финал. Может быть, не последний. Я надеюсь. Ты точно еще много сыграешь. Не знаю, когда ты планируешь немного притормозить.
Поздравляю тебя и твою команду. 24-й «Шлем». У меня неплохая карьера – но у меня всего 20 титулов, а у тебя 24 «Шлема». Вау.
Потрясающе, что я обыгрывал Новака в финале «Большого шлема». Это вершина моей карьеры.
Но в то же время, если бы и его Рафы не существовало… Я провел против них пять финалов и выиграл всего один. Не знаю, хорошо это или плохо.
Он заставляет меня прогрессировать. Я уже говорил это в Австралии – но повторю, потому что это другой город, новые люди.
Мы познакомились, когда я был где-то 500-м в мире. И он отнесся ко мне по-доброму – как обычный человек. И я был удивлен. С тех пор ничего не изменилось, сколько бы «Шлемов» он ни выиграл – 24, 30, 12.
Я считаю, что это прекрасно».
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Не смог даже за деньги корочку получить )
А местным Даня правильно напомнил….у чела 20 побед в Туре, один шлем, у а Новака только в 36 лет 3,5 шлема, о чем мы?!
Но я все равно буду верить, что Медведев еще возьмёт свой 2 шлем…., есть 3-5 лет
А это много - кто последний не из Бигов(вкл.Энди) до стольки финалов добирался?
Месси и Роналду
Для меня спорт - это модель жизни в миниатюре. Только информация более открыта, нервы наголо, а все процессы более скоротечны. И что-то из спорта, его историй, можно примерить и на себя)
Я вырос в семье, где все работали руками, где больших денег никогда не водилось. Сейчас у меня "неплохая карьера" - я зарабатываю в разы, в десятки раз моих родителей, имею возможность отдыхать почти в любой точке планеты, иметь солидные накопления. Доволен ли я, особенно сравнивая себя с окружением, в котором я вырос?
Еще бы!)
Но всегда найдется кто-то лучше. Я знаю десятки людей, которые если сравнивать по скиллам в отдельности, ничуть не сильней меня, но имеют еще больше. Ценятся обществом больше. Имеют больше признания. Иногда становится обидно, я начинаю копаться в причинах, почему же так вышло...
И вот тогда кажется, что вся твоя жизнь - это второй сет этого матча. Куча положительного, но всегда есть но. Всегда есть недосягаемость в несколько миллиметров. Ощущение, что еще чуть-чуть бы...
Иногда это расстраивает до жути. Но в целом, где-то в глубине души, не лукавя, я знаю, что мне это не нужно. Если было бы нужно, то взял бы и сделал.
Поэтому и за Даню лично мне не обидно. Он играет в хороший теннис, он интересный человек в пределах корта как минимум. Но ждать от него большой победы, а тем более требовать... Для меня лицемерненько)
Спасибо Дане за крутой турнир, а Новаку - за то, что на наших глазах творит историческую х###ню))