Медведев о поражении в годовщину свадьбы: «2 года назад выиграл титул и думал: какой отличный подарок жене. А сегодня дерьмовый»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что проиграл финал US Open в годовщину свадьбы.

«Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый (смеется, как и его жена Дарья на трибунах).

Забавно, обычно даты меняются. Но сегодня опять воскресенье – годовщина. Так что я настраивался: давай, сделай это еще раз. Но не получилось».

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14 комментариев

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Андрей
Он когда это говорил, у него прям слёзы в глазах были. Отличный турнир от Дани, по такой сетке дойти до финала — гениальное выступление. К финалу уже не вывез так, как мог

Хотя был реально великий второй сет. Если бы его забрал, смотрели бы мы пять сетов. В любом случае, Дане спасибо за турнир. Уверен, победа над Алькарасом сделает Даню ещё сильнее. Раз не получается побеждать в одинаковых городах, надо забирать Австралию

Ну а Новак величайший, что тут скажешь
+20
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+20
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Паскаль Шимбонда
Ну, в этом весь Даниил. Но, все равно, будут у него еще и победы и все будет у него хорошо 🙌🏻
+8
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+8
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Dmitry Kochnev
Ответ jbzbmxgyrb
Как?
Что если бы он знал, что у них годовщина заранее, может, результат был бы другим)
+7
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+7
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Павел Швецов
Новак потом смешно пошутил на эту тему :)
+5
0
+5
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knzhnmdscj
Насколько не люблю Медведева, но тронули эти слова, аж голос у него дрожал, когда говорил. Жалко его, конечно, из некстов он самый стабильный (в плане количества выходов в финалы).
+5
-1
+4
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Czarn
Даня, в следующем году постарайся поздравить жену кубком!😂 Если , конечно, не с Новаком будешь играть😂
+3
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+3
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Dmitry Kochnev
Ответ берде
Ну ей бы над стилем поработать. Оправа ей +10 лет дает сразу.
Да всё у неё нормально со стилем. Такая милая симпатичная ботанка в хорошем смысле. Напоминает чем-то Фелисити из сериала Стрела))
+3
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Павел Швецов
Ответ jbzbmxgyrb
Как?
Сказал Дане и Дарье: "Блин, знал бы, что у вас годовщина, может не выигрывал бы тогда сегодня" Что-то в этом роде)
+1
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evgshk
Ответ Андрей
Он когда это говорил, у него прям слёзы в глазах были. Отличный турнир от Дани, по такой сетке дойти до финала — гениальное выступление. К финалу уже не вывез так, как мог Хотя был реально великий второй сет. Если бы его забрал, смотрели бы мы пять сетов. В любом случае, Дане спасибо за турнир. Уверен, победа над Алькарасом сделает Даню ещё сильнее. Раз не получается побеждать в одинаковых городах, надо забирать Австралию Ну а Новак величайший, что тут скажешь
В Австралии Новак прописался) Я думаю он будет из кожи лезть, чтобы взять 25-й как можно скорее.

А так, турнир для Медведя выдался хорошим. Победа над Алькарасом - важнейшая. В нужный момент. Медведь свои шлемы еще возьмет!
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Alan Flow
Примерно как Соболенко играл, делал ставку что будет пробивать. Когда Джок физически подсел, надо было более размеренно играть длинные розыгрыши.
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jbzbmxgyrb
Ответ Павел Швецов
Новак потом смешно пошутил на эту тему :)
Как?
0
0
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Теннис Сандгрен
Ответ jbzbmxgyrb
Как?
Сказал что сегодня просто не 12 число. Такая вот смешная шутка
+1
-1
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Новый Орлеан
Ответ Dmitry Kochnev
Да всё у неё нормально со стилем. Такая милая симпатичная ботанка в хорошем смысле. Напоминает чем-то Фелисити из сериала Стрела))
Да ну нафиг. Фели - бомба настоящая! А жена Меда - это жена Меда.
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