Медведев о поражении в годовщину свадьбы: «2 года назад выиграл титул и думал: какой отличный подарок жене. А сегодня дерьмовый»

Даниил Медведев прокомментировал то, что проиграл финал US Open в годовщину свадьбы.

«Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый (смеется, как и его жена Дарья на трибунах).

Забавно, обычно даты меняются. Но сегодня опять воскресенье – годовщина. Так что я настраивался: давай, сделай это еще раз. Но не получилось».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе