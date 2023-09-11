Медведев о поражении в годовщину свадьбы: «2 года назад выиграл титул и думал: какой отличный подарок жене. А сегодня дерьмовый»
Даниил Медведев прокомментировал то, что проиграл финал US Open в годовщину свадьбы.
«Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый (смеется, как и его жена Дарья на трибунах).
Забавно, обычно даты меняются. Но сегодня опять воскресенье – годовщина. Так что я настраивался: давай, сделай это еще раз. Но не получилось».
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Хотя был реально великий второй сет. Если бы его забрал, смотрели бы мы пять сетов. В любом случае, Дане спасибо за турнир. Уверен, победа над Алькарасом сделает Даню ещё сильнее. Раз не получается побеждать в одинаковых городах, надо забирать Австралию
Ну а Новак величайший, что тут скажешь
А так, турнир для Медведя выдался хорошим. Победа над Алькарасом - важнейшая. В нужный момент. Медведь свои шлемы еще возьмет!