Джокович четвертый раз в карьере выиграл 3 ТБШ за сезон – это рекорд
Новак Джокович выиграл US Open.
Для серба это третий титул на «Больших шлемах» в этом сезоне – ранее он победил на Australian Open и «Ролан Гаррос».
Джокович четвертый раз в карьере взял три «Больших шлема» за год – еще ему это удавалось в 2011-м, 2015-м и 2021-м.
Он стал первым мужчиной, проведшим четыре сезона с тремя титулами на ТБШ.
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Надаль и Алькарас точно должны были брать ао и юсо в прошлом году или им их подарил ковид и правительства этих стран?
Вопрос риторический
Немного сослагательное наклонение, но думаю, что взял бы КБШ, пропусти он мяч в аут тот.