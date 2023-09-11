Джокович четвертый раз в карьере выиграл 3 ТБШ за сезон – это рекорд

выиграл .

Для серба это третий титул на «Больших шлемах» в этом сезоне – ранее он победил на и « ».

Джокович четвертый раз в карьере взял три «Больших шлема» за год – еще ему это удавалось в 2011-м, 2015-м и 2021-м.

Он стал первым мужчиной, проведшим четыре сезона с тремя титулами на ТБШ.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе