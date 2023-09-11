Джокович четвертый раз в карьере выиграл 3 ТБШ за сезон – это рекорд

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович выиграл US Open.

Для серба это третий титул на «Больших шлемах» в этом сезоне – ранее он победил на Australian Open и «Ролан Гаррос».

Джокович четвертый раз в карьере взял три «Больших шлема» за год – еще ему это удавалось в 2011-м, 2015-м и 2021-м.

Он стал первым мужчиной, проведшим четыре сезона с тремя титулами на ТБШ.

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32 комментария

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And Justice for All
По сути в этом сезоне от календарного шлема Джоковича отделил тот смазанный волей во втором гейме пятого сета финала Уимблдона. По тому, как сезон развивался, конечно, Новак должен был оформлять календарный. Ну да ладно, и так всё очень и очень здорово.
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Кавабунга Шреддоголовый
Лишь один нереализованный БП в финале Уимблдона отделил Новака от календарного.
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Tim1ks
Великий
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zzzeeerrrooo
Ответ Eugenie Nation
На двух не играл с Алькарасом, на одном проиграл, на одном выиграл за счет травмы
Кстати , а почему Алькатрас на финал не вышел?
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Михо
Красиво сделал посвящение Кобе, с цифрой 24, респект!
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Nikolay Stavrogin
Ответ Eugenie Nation
На двух не играл с Алькарасом, на одном проиграл, на одном выиграл за счет травмы
Джокович в этом году забрал всё (АО, Цинциннати, ЮСО), что ему не дали сыграть в прошлом.
Надаль и Алькарас точно должны были брать ао и юсо в прошлом году или им их подарил ковид и правительства этих стран?
Вопрос риторический
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Czarn
Новак, ты просто лучше всех! 😄 Император, с победой!!!!!!
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AFP1
Ответ cisse88
Новак конечно крут, но Медведев играл безответственно как то и бесхребетно. Так финалы точно не выигрывают!!!
У Даниила вероятно самые сложные соперники в финалах после Маррея.. в карьере. грех винить Даниила, он убрал Карлушу номера 1, просто в финале играл GOAT, не сложилось во 2 сете, но там на сетболах мощно сыграл Новак!
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knzhnmdscj
Как жаль, что проиграл Уимб. Календарь был близок как никогда. А может всё как надо, опять из-за давления мог проиграть. Кто-то помню писал в комментах, мол пусть лучше он проиграет Уимб, а то упустив второй раз календарь Новак отъедет головой. Зато взял два шлема, которые тяжелее всего ему давались.
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Игорь Квакша
Ответ Владимир Владимирович
При счёте 6:5 в пользу медведя на подаче джока, комментаторы чуть дар речи не потеряли, длинющий розыгрыш с крутыми моментами, ну как не заметил ? ….
во втором сете было очень много годноты, и я всю её заметил
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Joy2being
Хмм...финал Уима по сути решил удар слета в сетку. Удар с аута
Немного сослагательное наклонение, но думаю, что взял бы КБШ, пропусти он мяч в аут тот.
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Vankouver
Возможно, величайший спортсмен современности!
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Владимир Владимирович
Джокович сегодня просто монстром был, победил бы кого угодно. С победой Джоковича! А Медведев бонус поймал с этого матча, этот розыгрыш во втором сете войдёт в историю тенниса, и в хайлайтах его будут постоянно крутить, где Даня выходит победителем
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RG26
Ну что за зверь! Браво, просто гений! Величайший!
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go25
Ответ Joy2being
Хмм...финал Уима по сути решил удар слета в сетку. Удар с аута Немного сослагательное наклонение, но думаю, что взял бы КБШ, пропусти он мяч в аут тот.
да, то было фиаско🙁 Даже за Ноле-смеш на БП не так обидно, ведь он был не самый простой и мы вполне могли ожидать ошибку, зная, что Ноле не супер надёжен в них, то есть это был далеко не 100% момент, а вот их явно аута взять такому профи - затмение нашло на разум 🙁
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AFP1
Ответ knzhnmdscj
Как жаль, что проиграл Уимб. Календарь был близок как никогда. А может всё как надо, опять из-за давления мог проиграть. Кто-то помню писал в комментах, мол пусть лучше он проиграет Уимб, а то упустив второй раз календарь Новак отъедет головой. Зато взял два шлема, которые тяжелее всего ему давались.
Да если б Уимблдон взял мог вылететь из США до финала, никто не знает это параллельная реальность
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Доброжелатель98
24!!!.. Гладиатор.. Верим, что это не Максимус..
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zzzeeerrrooo
Переиграл и уничтожил
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zzzeeerrrooo
Ответ Eugenie Nation
Потому что организаторы сделали позорную закртую жеребьевку. И каким-то образом 1 посев играл с 3, а 2 достался 4
🤣🤣🤣
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Marik5
Новак красава с победой и именно над медведевым сладка победа, урааааа, гуляем!!!!!!!!
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pozitiv.100
Ответ Андрей Судалин
Это наверно был знак. В 2024-м оформит золотой календарный вместе с ОИ. Лучшего шанса наверно не было и не будет никогда больше. Из соперников один Алькарас, кто может реально помешать, остальные или закончили или давно уже не те, как Медведев и Зверев.
Надаль на РГ тоже может помешать если будет здоров.
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Игорь Квакша
Ответ Владимир Владимирович
Джокович сегодня просто монстром был, победил бы кого угодно. С победой Джоковича! А Медведев бонус поймал с этого матча, этот розыгрыш во втором сете войдёт в историю тенниса, и в хайлайтах его будут постоянно крутить, где Даня выходит победителем
какой именно
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Владимир Владимирович
Ответ Игорь Квакша
какой именно
При счёте 6:5 в пользу медведя на подаче джока, комментаторы чуть дар речи не потеряли, длинющий розыгрыш с крутыми моментами, ну как не заметил ? ….
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server34
Лучше бы Медведев выиграл в этом году, а в 2021-м проиграл. Тогда у Джоковича был реальный шанс взять календарный шлем, а Медведев ему подгадил.
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AFP1
Ответ server34
Лучше бы Медведев выиграл в этом году, а в 2021-м проиграл. Тогда у Джоковича был реальный шанс взять календарный шлем, а Медведев ему подгадил.
С какой стати он должен был проигрывать?! что за глупости пишите ! Тогда и Карлуша на Уимблдоне подгадил!?
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