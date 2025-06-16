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Мирра Андреева четвертый раз в карьере проиграла сет с баранкой

Мирра Андреева проиграла Магдалене Фрех в первом круге в Берлине – 2:6, 5:7, 0:6.

18-летняя россиянка впервые с октября проиграла сет с баранкой. Там она не взяла ни гейма в первом сете финала с Дарьей Касаткиной в Нинбо. В целом она четвертый раз в карьере проиграла со счетом 0:6.

Фрех второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 2:19.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Berlin Tennis Open
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