Медведев о том, что в Галле отель находится рядом с кортами: «Боюсь, как бы не расслабиться слишком сильно, не заснуть и не пропустить матч»
Он обыграл Даниэля Альтмайера 6:3, 6:3.
«Честно говоря, чувствовал себя отлично. Думаю, я провел великолепный матч. Там, где нужно было действовать решительно, у меня это получалось. Были ситуации, где пришлось отыгрывать брейк-пойнты и решать сложные задачи на корте, и я с этим справился. Очень доволен своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча».
Также он рассказал, почему нравится выступать в Галле.
«Это очень удобное место для игры в теннис. Отель в двух минутах ходьбы от тренировочных кортов и центрального корта. Это единственный турнир в году, где после разминки можно вернуться в номер.
Это даже немного непривычно. Боюсь, как бы не расслабиться слишком сильно, не заснуть и не пропустить матч. Но турнир веселый, и я всегда рад сюда возвращаться».