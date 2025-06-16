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Медведев о том, что в Галле отель находится рядом с кортами: «Боюсь, как бы не расслабиться слишком сильно, не заснуть и не пропустить матч»

Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг турнира в Галле.

Он обыграл Даниэля Альтмайера 6:3, 6:3.

«Честно говоря, чувствовал себя отлично. Думаю, я провел великолепный матч. Там, где нужно было действовать решительно, у меня это получалось. Были ситуации, где пришлось отыгрывать брейк-пойнты и решать сложные задачи на корте, и я с этим справился. Очень доволен своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча».

Также он рассказал, почему нравится выступать в Галле.

«Это очень удобное место для игры в теннис. Отель в двух минутах ходьбы от тренировочных кортов и центрального корта. Это единственный турнир в году, где после разминки можно вернуться в номер.

Это даже немного непривычно. Боюсь, как бы не расслабиться слишком сильно, не заснуть и не пропустить матч. Но турнир веселый, и я всегда рад сюда возвращаться». 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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