Пегула о проблемах из-за того, что на US Open женщины начали играть мужскими мячами: «По-моему, это решение пересматривают»

Джессика Пегула прокомментировала проблему мячей на US Open.

В этом году в отличие от предыдущих женщины и мужчины играют одинаковыми мячами. И, например, Маркета Вондроушова говорила, что из-за этого у нее болит рука.

– По-моему, это решение пересматривают, потому что US Open оформляет заказ мячей на следующий год до конца турнира. В прошлом году мы решили попробовать мужские мячи. Решение приняли на второй неделе. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос.

Конечно, здоровье игроков важнее всего. Так что этот вопрос стоит обдумать.

Лично я не знаю. Я шучу в Совете игроков, что мне вообще любые мячи не нравятся, так что я отстранилась от принятия решения. Сказала: «Ребят, не знаю, меня все мячи бесят». (Улыбается).

– Было бы безумием хотя бы на каждом отдельном покрытии использовать один мяч?

– Вопрос мячей очень сложный. В прошлом году мы узнали, что даже одинаковые мячи могут производить на разных заводах и они получаются разными.

В Цинциннати используют не типичный хард, а другое покрытие, которое стачивало ворс с мячей. В Монреале мячи пушились за две минуты. Очень много составляющих.

Мы просто хотим большей стабильности. Надеюсь, мы к этому придем. Но мы безумно много времени тратим на обсуждение мячей.

Конечно, турниры хотят спонсоров, хотят получать деньги за использование мячей.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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