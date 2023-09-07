Раонич и Нисикори сыграют на «Мастерсе» в Шанхае по защищенному рейтингу
Стала известна заявка «Мастерса» в Шанхае, который стартует 4 октября.
На него автоматически заявлены все игроки топ-76, включая травмированных Дениса Шаповалова и Яна-Леннарда Штруффа.
Два игрока заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Милош Раонич и Кеи Нисикори.
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