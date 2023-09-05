Гауфф второй раз вышла в полуфинал «Большого шлема»
Шестая ракетка мира Коко Гауфф разгромила Алену Остапенко в четвертьфинале US Open – 6:0, 6:2.
Гауфф второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на «Ролан Гаррос»-2022, где она дошла до решающего матча.
В целом после «Уимблдона» она выиграла 16 из 17 матчей. Сейчас у нее серия из 10 побед подряд – перед US Open она выиграла титул в Цинциннати.
В матче с Остапенко американка четвертый раз в карьере и второй раз на этом US Open повесила сопернице баранку.
Дальше Гауфф сыграет с Каролиной Муховой или Сораной Кырстей.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
11 комментариев