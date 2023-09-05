Гауфф второй раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Шестая ракетка мира разгромила в четвертьфинале US Open – 6:0, 6:2.

Гауфф второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на « »-2022, где она дошла до решающего матча.

В целом после « » она выиграла 16 из 17 матчей. Сейчас у нее серия из 10 побед подряд – перед US Open она выиграла титул в Цинциннати.

В матче с Остапенко американка четвертый раз в карьере и второй раз на этом повесила сопернице баранку.

Дальше Гауфф сыграет с Каролиной Муховой или Сораной Кырстей.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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