Гауфф второй раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Теги US Open Уимблдон Ролан Гаррос Алена Остапенко Коко Гауфф Теннис

Шестая ракетка мира Коко Гауфф разгромила Алену Остапенко в четвертьфинале US Open – 6:0, 6:2.

Гауфф второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на «Ролан Гаррос»-2022, где она дошла до решающего матча.

В целом после «Уимблдона» она выиграла 16 из 17 матчей. Сейчас у нее серия из 10 побед подряд – перед US Open она выиграла титул в Цинциннати.

В матче с Остапенко американка четвертый раз в карьере и второй раз на этом US Open повесила сопернице баранку.

Дальше Гауфф сыграет с Каролиной Муховой или Сораной Кырстей.

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11 комментариев

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Dikki Shelton
Браво Коко 👏. Это было красиво👌
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Великий Алонсо
Гауфф сейчас просто машина, неудивительно и совсем не стыдно Мирре было ей проиграть в 2 круге
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costa0545
Проклятье первой ракетки, в действии, самое главное Остапенко уже сделала, она её выбила с US open молодец)))
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dimon 2.0
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чтобы понять в каком глубоком кризисе находится кепка достаточно глянуть на матч, в котором остапу повесили баранку.
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Alexandr Sokolov
про Остапенко так и писали, может выдать матч жизни, а в следующем, как фанера на Парижем))
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laruff
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
И потребовалось для этого 35000 аутов от Остапенко и просто держать мяч в розыгрыше
Ну с Остапенко этого обычно и требуется так то
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Прыжок-Кенгуру
Ответ Dikki Shelton
Браво Коко 👏. Это было красиво👌
Браво, Коко! 👏 Ты действительно произвела впечатление на всех своей игрой. Это было просто невероятно красиво! 👌 Надеюсь, что она будет продолжаться и в полуфинале. Уверен, ты сможешь показать еще более потрясающую игру! Не останавливайся на достигнутом и продолжай впечатлять нас своим теннисом. Удачи! 🎾😊
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