Кириос о возможном слиянии ATP и WTA: «Значит, и сетки будут смешанные?????»

Теги ATP WTA Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал новость о возможном слиянии ATP и WTA.

Сообщалось, что организации обсудят это в сентябре.

«Значит, и сетки будут смешанные?????

Искренний вопрос 🫤», – написал Кириос.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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9 комментариев

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sokolspb
Нет, Ник, феминистки хитры больше, чем кажется.
+24
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Диономис
Баэс и Шварцман уверенно в топ 10 вта, но смогут ли обыграть Рыбакину, Соболенко и Шветнек? большой вопрос.
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nmnackjbxkasbk
пустячок, а приятно
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Angry_bear
Смешно) Оказывается Ник не тока в теннис умеет, а ещё и шутить)))
+4
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Биллибоб
Ща у фемок бомбанёт)
+5
-3
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Skip
Хороший вопрос
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S.Graf
Как в том анекдоте
Поcле повышения цен на водку сын спрашивает отца:
- Папа, это значит, что ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок. Это значит, что ты теперь будешь меньше есть.
(с))))
Это значит, что прибыль АТР ещё больше уменьшится, чтобы компенсировать равные призовые WTA.
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dedpihto59
Хорошая шутка👍‼️
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