Кириос о возможном слиянии ATP и WTA: «Значит, и сетки будут смешанные?????»

Ник Кириос прокомментировал новость о возможном слиянии ATP и WTA.

Сообщалось, что организации обсудят это в сентябре.

«Значит, и сетки будут смешанные?????

Искренний вопрос 🫤», – написал Кириос.

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