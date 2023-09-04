Кириос о возможном слиянии ATP и WTA: «Значит, и сетки будут смешанные?????»
Ник Кириос прокомментировал новость о возможном слиянии ATP и WTA.
Сообщалось, что организации обсудят это в сентябре.
«Значит, и сетки будут смешанные?????
Искренний вопрос 🫤», – написал Кириос.
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Поcле повышения цен на водку сын спрашивает отца:
- Папа, это значит, что ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок. Это значит, что ты теперь будешь меньше есть.
(с))))
Это значит, что прибыль АТР ещё больше уменьшится, чтобы компенсировать равные призовые WTA.