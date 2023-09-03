ATP и WTA обсудят слияние в ответ на интерес к теннису со стороны Саудовской Аравии (The Telegraph)
Боссы ATP и WTA обсудят слияние из-за экспансии Саудовской Аравии на теннисный рынок, сообщает The Telegraph.
Двухдневный саммит пройдет в конце сентября в Лондоне. На встрече обсудят противостояние финансовому захвату тенниса Саудовской Аравией.
В случае слияния женщины будут получать равные призовые с мужчинами. В ATP-туре по-прежнему зарабатывают на 75% больше, чем в WTA.
Также причиной переговоров о слиянии источник называет популярность ассоциации игроков PTPA, основанной Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом для защиты прав и интересов теннисистов.
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