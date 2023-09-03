ATP и WTA обсудят слияние в ответ на интерес к теннису со стороны Саудовской Аравии (The Telegraph)

Теги ATP WTA призовые деньги Теннис

Боссы ATP и WTA обсудят слияние из-за экспансии Саудовской Аравии на теннисный рынок, сообщает The Telegraph.

Двухдневный саммит пройдет в конце сентября в Лондоне. На встрече обсудят противостояние финансовому захвату тенниса Саудовской Аравией.

В случае слияния женщины будут получать равные призовые с мужчинами. В ATP-туре по-прежнему зарабатывают на 75% больше, чем в WTA.

Также причиной переговоров о слиянии источник называет популярность ассоциации игроков PTPA, основанной Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом для защиты прав и интересов теннисистов.

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13 комментариев

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АланСмити
А по итогу объединятся, чтобы саудитам было легче юридически купить сразу две ассоциации.
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Damien King
WTA-нахлебники решили пошантажировать контрактами с Саудитами
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Nikolay Stavrogin
Ни в одном крутом виде спорта нет равных призовых.
Так в вта теннисе ещё и играют меньше, что тоже единственный пример.
Не заслуживают не то что равных призовых, того что есть сейчас не заслуживают.
Нулевой спрос на женский итоговый, где они играют отдельно, максимальный маркер популярности женского тенниса.
День слияния будет самым черным днем в истории тенниса.
Биги уйдут окончательно, спрос на теннис просядет, потопят всех в итоге
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Хаскерс
Слияние и продажу шейхам. Имеет смысл, я уже писал об этом пару недель назад.
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Syndycate
Футбол уже под экспансией саудитов)
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Emma Nevskaia
я думала призовые зависят от того,как много людей смотрят матчи,а не от мировой повестки ))
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Dym86
Ответ Mr@k
Цицидоса уже давно обсуждает...
Они не обсуждают, а уже сливаются
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Кавабунга Шреддоголовый
Саммит в Лондоне. Ох, не к добру это
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Йенс Мустерманн
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Произойдёт слияние туров и саудиты купят, навесив бренд NEOM.
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Mr@k
Цицидоса уже давно обсуждает...
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costa0545
Хорошо бы, но ещё пускай тогда и в пять сетах на шлемах играют, тогда)))
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Nubreed
Саудитам проще свой собственный тур организовать, чем мучаться с этими политкретинами. С гораздо более капиталоёмким гольфом почти получилось же, то с раздробленным теннислм проблем вообще не будет
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