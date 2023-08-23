Кириос о введении гарантированного заработка в ATP: «Лол, все равно мало»

Теги ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал введение гарантированного заработка в ATP.

Вчера ATP объявила о запуске программы Baseline и введении минимальной зарплаты для игроков топ-250.

ATP будет платить игрокам, если они не заработают определенную сумму призовых за сезон. Для топ-100 установлен порог 300 тысяч долларов, для игроков со 101-го по 175-е место – 150 тысяч, а для игроков со 176-го по 250-е место – 75 тысяч.

«Лол, все равно мало», – написал Кириос.

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3 комментария

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Никита Мозговой
Очень конструктивно, Ник. Критикуя - предлагай
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Сергей48
Ник, спасибо, что вообще платят? В России вот юниоры вообще за счёт родителей играют!
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Самый адовый Крикун
Как можно, находясь в топ-100, не заработать 300 тысяч? За первый раунд ЮСОпен дают 81,5 тысячу, ну только если перед шлемами травмироваться регулярно.
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