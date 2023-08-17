Зверев о музыке на корте в Цинциннати: «Мы играем «Мастерс», а не ATP 250. Я выигрывал этот трофей, и это не какой-то случайный турнир»

Александр Зверев жаловался на музыку на корте в Цинциннати.

Во время матча против Йошихито Нишиоки он обратился к судье Орели Торт.

«Ты не виновата. Но это просто нелепо – мы играем «Мастерс», а не ATP 250. Я выигрывал этот трофей, и это не какой-то случайный турнир.

Я подаю на брейк-пойнте, и музыка орет. И потом то же самое, когда он подавал, и у меня был брейк-пойнт. Причем из одного угла музыку слышно так же хорошо, как из другого».

После этого Торт вызвала супервайзера Герри Армстронга.

«Мы играем «Мастерс». Сегодня на этом корте играю я, Каспер Рууд, Хольгер Руне, Монфис. Мы все либо выигрывали «Мастерс», либо играем в туре 10 и больше лет. А мне приходится подавать на брейк-пойнте при счете 5:4, когда музыка орет. И потом принимать на брейк-пойнте при счете 5:5, когда музыка тоже орет».

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