Зверев о музыке на корте в Цинциннати: «Мы играем «Мастерс», а не ATP 250. Я выигрывал этот трофей, и это не какой-то случайный турнир»

Теги происшествия ATP Western & Southern Open Александр Зверев судьи Теннис

Александр Зверев жаловался на музыку на корте в Цинциннати.

Во время матча против Йошихито Нишиоки он обратился к судье Орели Торт.

«Ты не виновата. Но это просто нелепо – мы играем «Мастерс», а не ATP 250. Я выигрывал этот трофей, и это не какой-то случайный турнир.

Я подаю на брейк-пойнте, и музыка орет. И потом то же самое, когда он подавал, и у меня был брейк-пойнт. Причем из одного угла музыку слышно так же хорошо, как из другого».

После этого Торт вызвала супервайзера Герри Армстронга.

«Мы играем «Мастерс». Сегодня на этом корте играю я, Каспер Рууд, Хольгер Руне, Монфис. Мы все либо выигрывали «Мастерс», либо играем в туре 10 и больше лет. А мне приходится подавать на брейк-пойнте при счете 5:4, когда музыка орет. И потом принимать на брейк-пойнте при счете 5:5, когда музыка тоже орет».

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11 комментариев

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dimamak10
Я выигрывал этот трофей, а еще олимпиаду брал
+13
-1
+12
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Rjcnbr
Ответ dimamak10
Я выигрывал этот трофей, а еще олимпиаду брал
Олимпиада = 16 шлемов
+7
-1
+6
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Nikolay Stavrogin
Можно было не уточнять.
Если Александр Великий выигрывал этот турнир, естественно, что он не случайный)
+6
-1
+5
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Sincere
Ответ Rjcnbr
Олимпиада = 16 шлемов
Круто, у Маррея 35 шлемов значит))
+6
-1
+5
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Rjcnbr
Ответ Sincere
Круто, у Маррея 35 шлемов значит))
Так как сила игрока измеряется в выигранных шлемах, ещё это значит что Зверев сильнее Медведева в 16 раз
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+4
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Sincere
Честно говоря, он прав) когда играл Рууд, тоже постоянно был шум, музыка.
+4
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+2
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Jefri AG
Ответ Sincere
Вообще-то Зверев его тоже упомянул) а тебе какое дело вообще?))
Да уже который раз замечаю что ты постоянно приплетаешь этого Рууда во многих новостях и на ветках матчей, как будто его личный пиар-агент. Прям бесит. Чем так может нравиться Рууд? Как можно за него болеть, если ты, конечно, не норвежка? И в любом случае я и Йенс Мустерманн продолжим и дальше всячески унижать Рууда в этом теннисном разделе)))
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Sincere
Ответ Jefri AG
Кто про что, а Sincere про Рууда) Тяжело наверное быть его единственной болельщицей в теннисном разделе и осознавать что у него никогда не будет крупных успехов. Герой ATP-250 и вечный финалист турниров покрупнее, а также мастер проигрышей ноунеймам)))
Вообще-то Зверев его тоже упомянул)
а тебе какое дело вообще?))
+4
-3
+1
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Ан Кот
может теперь с Цыпой помирятся на почве неприязни странностей американской публики :)
0
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0
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Jefri AG
Ответ Sincere
Честно говоря, он прав) когда играл Рууд, тоже постоянно был шум, музыка.
Кто про что, а Sincere про Рууда) Тяжело наверное быть его единственной болельщицей в теннисном разделе и осознавать что у него никогда не будет крупных успехов. Герой ATP-250 и вечный финалист турниров покрупнее, а также мастер проигрышей ноунеймам)))
+4
-4
0
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