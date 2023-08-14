Финал в Монреале стал восьмым на турнирах WTA 1000, где чемпионка проиграла не больше гейма
Джессика Пегула обыграла Людмилу Самсонову в финале в Монреале – 6:1, 6:0.
Вчерашний финал стал восьмым в истории на уровне WTA 1000, в котором чемпионка проиграла не больше гейма.
Список финалов:
- Ига Швентек – Каролина Плишкова (Рим-2021 | 6:0, 6:0);
- Гарбинье Мугуруса – Симона Халеп (Цинциннати-2017 | 6:1, 6:0);
- Амели Моресмо – Елена Лиховцева (Монреаль-2004 | 6:1, 6:0);
- Жюстин Энен – Лина Красноруцкая (Торонто-2003 | 6:1, 6:0);
- Мэри Пирс – Аранта Санчес-Викарио (Хилтон-Хед-Айленд-2003 | 6:1, 6:0);
- Мартина Хингис – Жюли Алар (Берлин-1999 | 6:0, 6:1);
- Моника Селеш – Аманда Кетцер (Торонто-1995 | 6:0, 6:1).
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