Финал в Монреале стал восьмым на турнирах WTA 1000, где чемпионка проиграла не больше гейма

Джессика Пегула обыграла Людмилу Самсонову в финале в Монреале – 6:1, 6:0.

Вчерашний финал стал восьмым в истории на уровне WTA 1000, в котором чемпионка проиграла не больше гейма.

Список финалов:

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