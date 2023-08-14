Финал в Монреале стал восьмым на турнирах WTA 1000, где чемпионка проиграла не больше гейма

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Джессика Пегула обыграла Людмилу Самсонову в финале в Монреале – 6:1, 6:0.

Вчерашний финал стал восьмым в истории на уровне WTA 1000, в котором чемпионка проиграла не больше гейма.

Список финалов:

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3 комментария

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Сирина
4 из которых в канаде 🤔
+2
0
+2
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N.S.A.8.5
Странно что Уильямс никогда не громила соперниц в финале.
+1
0
+1
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