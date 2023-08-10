Возняцки о первом турнире после возвращения: «Рада, что удалось сыграть два матча. Разумеется, всегда хочется побеждать, но я собой горжусь»

Каролин Возняцки подвела итоги турнира в Монреале.

Датчанка вернулась в тур спустя три с половиной года, прошла первый круг, а во втором уступила Маркете Вондроушовой.

«Думаю, все хорошо. Я выиграла прошлый матч. Сейчас я играла с соперницей, которая только что выиграла «Уимблдон».

Счет в первом сете 6:2, но мне кажется, что он был упорнее. Я упустила много возможностей. Она хорошо сыграла в эти моменты, а это приходит с матчами. По-моему, второй сет был упорным. Опять же, думаю, когда у меня за плечами будет больше матчей, я буду на нужном уровне. Я не так уж и далеко от этого и планирую дальше прибавлять.

Как спортсменке мне, разумеется, всегда хочется побеждать, но, в конце концов, если оценивать этот турнир, я собой горжусь. Я рада, что удалось сыграть два матча и что я знаю свой уровень и что могу улучшить.

Думаю, я здорово прибавляю. Мне кажется, что я не так уж далеко от уровня, на котором хочу быть. Приятно быть здесь и многому учиться в процессе».

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