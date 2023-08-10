Возняцки о первом турнире после возвращения: «Рада, что удалось сыграть два матча. Разумеется, всегда хочется побеждать, но я собой горжусь»

Теги Каролин Возняцки Теннис

Каролин Возняцки подвела итоги турнира в Монреале.

Датчанка вернулась в тур спустя три с половиной года, прошла первый круг, а во втором уступила Маркете Вондроушовой.

«Думаю, все хорошо. Я выиграла прошлый матч. Сейчас я играла с соперницей, которая только что выиграла «Уимблдон».

Счет в первом сете 6:2, но мне кажется, что он был упорнее. Я упустила много возможностей. Она хорошо сыграла в эти моменты, а это приходит с матчами. По-моему, второй сет был упорным. Опять же, думаю, когда у меня за плечами будет больше матчей, я буду на нужном уровне. Я не так уж и далеко от этого и планирую дальше прибавлять.

Как спортсменке мне, разумеется, всегда хочется побеждать, но, в конце концов, если оценивать этот турнир, я собой горжусь. Я рада, что удалось сыграть два матча и что я знаю свой уровень и что могу улучшить.

Думаю, я здорово прибавляю. Мне кажется, что я не так уж далеко от уровня, на котором хочу быть. Приятно быть здесь и многому учиться в процессе».

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1 комментарий

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Сергей48
Мне крайне симпатична и внешне и по теннису Каролин, но предсказывал здесь её поражение от Вондроушовой, котора сейчас на подъёме. Но это её поражение, сродни победе. Рад, что она адекватно оценивает свои силы на сегодня! От души желаю Каролин удачи и не сомневаюсь в её прогрессе!
+3
-1
+2
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