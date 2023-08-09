Мария Саккари: «Мне уже плевать, что надо мной смеются за проигранные полуфиналы и финалы. Я знаю, что у меня получится»

Теги WTA Мария Саккари Теннис

Мария Саккари прокомментировала то, что у нее нет больших титулов.

За карьеру 28-летняя гречанка выиграла всего один трофей – в Рабате в 2019-м. На прошлой неделе в Вашингтоне она проиграла седьмой финал подряд.

– Вы стремитесь выиграть первый большой титул. Не возникает ощущения, что нужно поторопиться – особенно с учетом того, что появляются успешные молодые соперницы?

– Я все еще считаю себя молодой (смеется). Да, я не подросток, но в то же время... Конечно, я не буду играть вечно, так что задумываюсь об этом.

Очень хочу выиграть такой титул. Знаю, что он придет. Постоянно об этом говорю. Мне уже плевать, что надо мной смеются за проигранные полуфиналы и финалы. Меня это уже не беспокоит. Я знаю, что у меня получится.

Я сосредоточусь на том, что у меня получалось на прошлой неделе – это агрессивная игра, хороший настрой. И я все еще в топ-10, это во многом помогает.

– В прошлом году вы недолго входили в топ-5. Что вы считаете успехом? Много думаете о рейтинге?

– Я была №3, но нет особой разницы – 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я. Ты все равно очень хорошая теннисистка.

Даже если выпасть из топ-10, ты все равно потрясающая теннисистка. Особой разницы нет. Конечно, есть с точки зрения сеток и преимуществ на турнирах. Но на уважение со стороны других игроков это никак не влияет.

Мне не нужно маниакально к этому относиться. Конечно, я хочу стать №1, но в то же время знаю, что если буду правильно работать, то вернусь на тот уровень.

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6 комментариев

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sashati
Выходить в полу и финалы уже не просто и очень денежно. Это все равно, что работать зам.директора в преуспевающей фирме!)
+4
0
+4
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Доминик
Не получится.
+4
-1
+3
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Сергей48
Мария, я не смеюсь. Всё получиться, раз есть внутренняя уверенность!
+3
-3
0
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laruff
Боюсь Маня наоборот каждый раз знает, что не получится. В этом ее основная проблемка
+1
-1
0
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Stas Salesov
Дочь Афины оказалась тяжела на подъем
0
0
0
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