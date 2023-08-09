Вондроушова о переменах после победы на «Уимблдоне»: «Меня стали больше узнавать, а мне такое не очень нравится»

Теги WTA National Bank Open Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова прокомментировала изменения в жизни после победы на «Уимблдоне».

В первом матче в Монреале она обыграла Майар Шериф – 6:4, 6:2.

«Я немного нервничала. Есть ощущение, что все будут здорово играть, все хотят меня победить. Так что я нервничала, но после пары геймов уже снова поймала ритм. Хороший матч, и я рада, что прошла дальше.

Первая неделя, когда я вернулась домой, была просто безумной. Я съездила в родной город, получилось потрясающе. Потом я поехала в Прагу, там были кое-какие дела.

Многое изменилось. Меня стали больше узнавать, а мне такое не очень нравится. Потом я начала тренироваться, и все стало лучше. А потом мы поехали сюда.

Есть ощущение, что теперь от меня будут намного больше ждать. Когда выигрываешь «Большой шлем», ожидания очень высокие. Но для меня очень важно оставаться в своем узком кругу, работать и просто выиграть несколько матчей – адаптироваться к давлению и так далее. Сейчас я над этим работаю».

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