Раонич в матче с Тиафу впервые с 2020-го обыграл топ-10. Сопернику засчитали очко после касания сетки

Теги ATP National Bank Open Милош Раонич Фрэнсис Тиафу судьи Теннис

Милош Раонич вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто. Он обыграл №10 Фрэнсиса Тиафу – 6:7(12), 7:6(4), 6:3.

На тай-брейке первого сета Тиафу вел 13:12 и коснулся сетки после своего удара навылет.

Сначала судья Фергюс Мерфи решил, что очко должно достаться Раоничу, однако затем отдал его американцу, так как тот коснулся части сетки, которая по правилам учитывается только в паре (справа от белого ограничителя). На корт вышел супервайзер и подтвердил, что Тиафу выиграл сет.

Раонич обыграл соперника из топ-10 31-й раз в 98 матчах. Он сделал это впервые после возвращения в тур в июне этого года. Предыдущая победа была в августе 2020-го.

Раонич проводит третий турнир после возвращения, у него три победы в пяти матчах.

Теперь он поборется с Таро Даниэлем.

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4 комментария

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Всегда мне импонировал Раонич. А как он в полуфинале Уимблдона Федерера одолел. Жаль что здоровья не хватает ему.
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Тяфыч благородно отдал матч великому Рао)
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Желаю выйти Районичу на прежний уровень! Здоровья и удачи!
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Ответ Стэн Смит
Всегда мне импонировал Раонич. А как он в полуфинале Уимблдона Федерера одолел. Жаль что здоровья не хватает ему.
Да, хороший парень, но его движение по корту - это что-то. С другой стороны, 37 эйсов за матч этот самый минус компенсируют.
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