Циципас после 10-й подряд победы над Де Минауром: «Алекс показал отличный теннис, я старался соответствовать его уровню»

Стефанос Циципас прокомментировал победу на турнире в Лос-Кабос .

В финале он обыграл Алекса де Минаура со счетом 6:3, 6:4.

«Мы оба хотели провести отличный финал. По-моему, получился классный матч. Алекс показал отличный теннис, я старался соответствовать его уровню.

Очень доволен тем, что мы смогли провести классный матч. Это самое важное. Это был отличный матч, и болельщики, как всегда, включились на максимум».

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