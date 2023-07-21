Чилич, Опелка, Раонич, Монфис и Нисикори сыграют на US Open по защищенному рейтингу

Теги Гаэль Монфис US Open ATP Кеи Нисикори Милош Раонич Иржи Веселы Гидо Пелья Рейлли Опелка Ллойд Харрис Уго Делльен Факундо Диас Акоста Александр Шевченко Теннис

Опубликована заявка на US Open-2023, который пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Мужской список возглавил действующий чемпион Карлос Алькарас.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Из-за дисквалификации Микаэля Имера в основу попал №96 Александр Шевченко. Первый в списке запасных – №97 Факундо Диас Акоста.

Полностью заявка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Эх, 9 лет назад двое из этого списка разыграли ЮСО в финале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
9 человек по SR, первый раз такое вижу. Наших сразу 7 человек в основу прошли, очень круто 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Смотрю еще на список, Тиму сильно подфартило со сроком заявки. Будь на неделю позже и пришлось бы квалу бегать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий