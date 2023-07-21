Чилич, Опелка, Раонич, Монфис и Нисикори сыграют на US Open по защищенному рейтингу

Опубликована заявка на US Open-2023, который пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Мужской список возглавил действующий чемпион Карлос Алькарас.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Из-за дисквалификации Микаэля Имера в основу попал №96 Александр Шевченко. Первый в списке запасных – №97 Факундо Диас Акоста.

Полностью заявка здесь.

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