Чилич, Опелка, Раонич, Монфис и Нисикори сыграют на US Open по защищенному рейтингу
Опубликована заявка на US Open-2023, который пройдет с 28 августа по 10 сентября.
Мужской список возглавил действующий чемпион Карлос Алькарас.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
- Марин Чилич;
- Рейлли Опелка;
- Милош Раонич;
- Гаэль Монфис;
- Ллойд Харрис;
- Кеи Нисикори;
- Уго Делльен;
- Гидо Пелья;
- Иржи Веселы.
Из-за дисквалификации Микаэля Имера в основу попал №96 Александр Шевченко. Первый в списке запасных – №97 Факундо Диас Акоста.
Полностью заявка здесь.
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