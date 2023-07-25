Веснина поздравила Тимофееву с победой в Будапеште: «Мария выиграла свой первый титул, а WTA даже не опубликовала ни одного фото с церемонии награждения»

Елена Веснина поздравила Марию Тимофееву с победой на турнире в Будапеште.

«Маша Тимофеева выиграла свой первый титул WTA. Отличный дебют».

На английском Веснина добавила: «Мария выиграла свой первый титул WTA в Будапеште, а WTA даже не опубликовала ни одной фотографии с церемонии награждения, зато выложила примерно 300 фотографий с победительницей в Палермо (Циньвэнь Чжэн – Sports.ru). Это нормально или я что-то пропустила?»

WTA действительно выложила в официальные соцсети только видео последнего розыгрыша финала в Будапеште.

Веснина репостнула фото с церемонии и турнира, которые опубликовала сама Тимофеева. «Важно использовать второй шанс, как это сделала ты», – написала олимпийская чемпионка.

Тимофеева победила на первом турнире WTA, в основной сетке которого сыграла. Она проиграла в квалификации, но смогла выступить как лаки-лузер.

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