Тимофеева о том, на что потратит призовые с турнира в Будапеште: «Думаю, новую сумку или хорошую пару обуви смогу себе позволить»

Теги WTA Hungarian Ladies Open призовые деньги Мария Тимофеева Теннис

Мария Тимофеева рассказала, на что потратит призовые за победу на турнире в Будапеште.

19-летняя россиянка стала первой за 22 года чемпионкой первого турнира WTA, в основе которого сыграла. 

«Из-за титула, надеюсь, хотя бы некоторые топовые игроки узнают и запомнят мое имя. А призовые как приходят, так и уходят. Теннис – дорогой вид спорта, и чем выше уровень, тем больше расходы. Но новую сумку или хорошую пару обуви, думаю, смогу себе позволить.

Как отпраздновала? Празднование получилось сумбурным, если честно, потому что матч закончили достаточно поздно – пока награждение, доехали до отеля, и уже почти 10 вечера. В итоге скромно посидели в ресторане с тренером и моей мамой. И уже в 6:30 утра выехали в аэропорт, чтобы лететь в Гамбург. Поэтому не особо успела насладиться победой», – цитирует Тимофееву «Чемпионат».

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3 комментария

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Камил Мамедов
Такая простая, только позитивные эмоции вызывает
+9
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Vale1
Жаль, конечно, что так вышло, но надеюсь, потом будет время еще отметить) И успехов на дальнейших турнирах)
+4
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Док Аксель
Успехи и хорошие призовые у Маши ещё будут в карьере и она сможет себе позволить купить то, что ей хочется. Удачи !
+4
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