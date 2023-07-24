Тимофеева о том, на что потратит призовые с турнира в Будапеште: «Думаю, новую сумку или хорошую пару обуви смогу себе позволить»

Мария Тимофеева рассказала, на что потратит призовые за победу на турнире в Будапеште.

19-летняя россиянка стала первой за 22 года чемпионкой первого турнира WTA, в основе которого сыграла.

«Из-за титула, надеюсь, хотя бы некоторые топовые игроки узнают и запомнят мое имя. А призовые как приходят, так и уходят. Теннис – дорогой вид спорта, и чем выше уровень, тем больше расходы. Но новую сумку или хорошую пару обуви, думаю, смогу себе позволить.

Как отпраздновала? Празднование получилось сумбурным, если честно, потому что матч закончили достаточно поздно – пока награждение, доехали до отеля, и уже почти 10 вечера. В итоге скромно посидели в ресторане с тренером и моей мамой. И уже в 6:30 утра выехали в аэропорт, чтобы лететь в Гамбург. Поэтому не особо успела насладиться победой», – цитирует Тимофееву «Чемпионат».

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