Оже-Альяссим о победе Алькараса на «Уимблдоне»: «Это меня подстегивает. Мы не хотим позволять ему выигрывать каждый турнир»

Теги ATP Феликс Оже-Альяссим Карлос Алькарас Теннис

Феликс Оже-Альяссим оценил свое физическое состояние.

«Я чувствую себя гораздо лучше. Я ехал на «Уимблдон», думая, что все пройдет и я буду в порядке. К сожалению, примерно в середине матча нога заболела.

Я делал все необходимое, чтобы поправиться. Сейчас колено в порядке. Я вернулся на корт и готов бороться с лучшими.

Когда я полностью готов физически, я уверен, что на следующих турнирах смогу преследовать те же цели, что и всегда. Мои стандарты не стали ниже».

Также он отреагировал на победу Карлоса Алькараса на «Уимблдоне».

«Это меня подстегивает. Я могу так сказать и про других игроков. Мы не хотим позволять ему выигрывать каждый турнир. Это мотивирует меня принимать правильные решения».

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3 комментария

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ZWer66
Думает что его кто-то будет спрашивать)
+1
0
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Бекзат Саматович
Что этот нигер себе позволяет?
+1
0
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ɔculpa
Мы)
0
0
0
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