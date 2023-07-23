Микельсен в Атланте обыграл 4-кратного чемпиона Изнера и вышел в финал на 2-м турнире ATP в карьере

18-летний американец Алекс Микельсен в полуфинале турнира в Атланте обыграл его четырехкратного чемпиона Джона Изнера 7:6, 6:4 и вышел в финал на втором турнире ATP в карьере (и за месяц).

Микельсен, год назад не входивший в топ-1000, на этой неделе в Ньюпорте также обыграл действующего чемпиона Максима Кресси.

«Мне потребуется месяц, чтобы осознать это, – сказал Микельсен после полуфинала. – У меня нет понимания, что я вышел в финал, но это, наверное, и хорошо. Поэтому я могу играть свободно».

В финале уроженец Калифорнии сыграет с Адрианом Маннарино, месяц назад дошедшим до финала травяного турнира на Мальорке.

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