Шнайдер о том, что играет в косынке: «Одно время я ее не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны девушек, говоривших, что я в ней плохо выгляжу»

Теги Рафаэль Надаль WTA Петра Квитова стиль Карлос Алькарас Диана Шнайдер Теннис

Диана Шнайдер рассказала о косынках, в которых играет матчи.

В детстве ей было неудобно смотреть на мяч в кепках и козырьках, и тогда родители, переживавшие, что она обгорит, купили платок в супермаркете.

«Я делаю все сама. Покупаю ткань и отправляю женщине, которая шьет для меня косынку нужного размера.

[В юниорском туре] половина девочек говорили, что косынка им очень нравится. Но другая половина говорила, что я в ней плохо выгляжу. На самом деле, одно время я ее не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны девушек, говоривших, что я плохо выгляжу и не должна ее надевать».

Также Шнайдер ответила, на кого ориентировалась, вырабатывая стиль во внешнем виде и в теннисе.

«Я никогда не задумывалась о примерах для подражания. Мои родители всегда говорили, что нужно найти свой собственный стиль, так же как в теннисе нужно найти свою собственную игру. Можно наблюдать, чтобы вдохновиться, но стиль должен быть собственным.

Левши, у которых мощные удары, как у меня? Очень сложно кого-то назвать. Надаль – левша, но у меня другой стиль на корте. Я играю немного агрессивнее. Алькарас играет очень агрессивно, но он правша. Квитова – левша, мощная, но ее удары более плоские».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Salesov
Зашел за фото, спасибо Любови Эниной, никогда не подводите)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Тема си .... косынок не раскрыта!
Где фоточки?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dispersal
>Я делаю все сама. Покупаю ткань и отправляю женщине, которая шьет для меня косынку нужного размера.

Всё сама бы делала, если бы и шила сама.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sweden Sun
Очень нравится Диана. Такая самобытная, выделяющаяся. И косынки прикольные!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ S.Graf
Тема си .... косынок не раскрыта! Где фоточки?)
Гугл в помощь
https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7_eKs6ZyAAxXoCBAIHX5bD8AQ0pQJegQIDRAB&biw=931&bih=568&dpr=1.1#imgrc=oHLnRpf5py924M
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Ответ АРХАТ
Гугл в помощь https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7_eKs6ZyAAxXoCBAIHX5bD8AQ0pQJegQIDRAB&biw=931&bih=568&dpr=1.1#imgrc=oHLnRpf5py924M
пфф! а зачем тогда эта статья, и этот сайт? интервью с Дианой я тоже могу в гугле прочитать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий