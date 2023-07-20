Шнайдер о том, что играет в косынке: «Одно время я ее не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны девушек, говоривших, что я в ней плохо выгляжу»

Диана Шнайдер рассказала о косынках, в которых играет матчи.

В детстве ей было неудобно смотреть на мяч в кепках и козырьках, и тогда родители, переживавшие, что она обгорит, купили платок в супермаркете.

«Я делаю все сама. Покупаю ткань и отправляю женщине, которая шьет для меня косынку нужного размера.

[В юниорском туре] половина девочек говорили, что косынка им очень нравится. Но другая половина говорила, что я в ней плохо выгляжу. На самом деле, одно время я ее не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны девушек, говоривших, что я плохо выгляжу и не должна ее надевать».

Также Шнайдер ответила, на кого ориентировалась, вырабатывая стиль во внешнем виде и в теннисе.

«Я никогда не задумывалась о примерах для подражания. Мои родители всегда говорили, что нужно найти свой собственный стиль, так же как в теннисе нужно найти свою собственную игру. Можно наблюдать, чтобы вдохновиться, но стиль должен быть собственным.

Левши, у которых мощные удары, как у меня? Очень сложно кого-то назвать. Надаль – левша, но у меня другой стиль на корте. Я играю немного агрессивнее. Алькарас играет очень агрессивно, но он правша. Квитова – левша, мощная, но ее удары более плоские».

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