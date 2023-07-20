Шнайдер о том, что играет в косынке: «Одно время я ее не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны девушек, говоривших, что я в ней плохо выгляжу»
Диана Шнайдер рассказала о косынках, в которых играет матчи.
В детстве ей было неудобно смотреть на мяч в кепках и козырьках, и тогда родители, переживавшие, что она обгорит, купили платок в супермаркете.
«Я делаю все сама. Покупаю ткань и отправляю женщине, которая шьет для меня косынку нужного размера.
[В юниорском туре] половина девочек говорили, что косынка им очень нравится. Но другая половина говорила, что я в ней плохо выгляжу. На самом деле, одно время я ее не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны девушек, говоривших, что я плохо выгляжу и не должна ее надевать».
Также Шнайдер ответила, на кого ориентировалась, вырабатывая стиль во внешнем виде и в теннисе.
«Я никогда не задумывалась о примерах для подражания. Мои родители всегда говорили, что нужно найти свой собственный стиль, так же как в теннисе нужно найти свою собственную игру. Можно наблюдать, чтобы вдохновиться, но стиль должен быть собственным.
Левши, у которых мощные удары, как у меня? Очень сложно кого-то назвать. Надаль – левша, но у меня другой стиль на корте. Я играю немного агрессивнее. Алькарас играет очень агрессивно, но он правша. Квитова – левша, мощная, но ее удары более плоские».
Где фоточки?)
Всё сама бы делала, если бы и шила сама.
https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7_eKs6ZyAAxXoCBAIHX5bD8AQ0pQJegQIDRAB&biw=931&bih=568&dpr=1.1#imgrc=oHLnRpf5py924M