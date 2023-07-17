Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Сафиуллин поднялся на 49 строчек, Котов обновил личный рекорд

В топ-10 рейтинга ATP без изменений..

Четвертьфиналист «Уимблдона» Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50.

Павел Котов обновил лучший рейтинг и стал 89-м.

FedEx ATP Rankings

Положение на 17 июля 2023

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