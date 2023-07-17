Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Сафиуллин поднялся на 49 строчек, Котов обновил личный рекорд

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Роман Сафиуллин Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Карлос Алькарас Павел Котов Теннис

В топ-10 рейтинга ATP без изменений..

Четвертьфиналист «Уимблдона» Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50.

Павел Котов обновил лучший рейтинг и стал 89-м.

FedEx ATP Rankings

Положение на 17 июля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9675
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8795
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6520
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5005
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4850
6 (6) Хольгер Руне (Дания)  4825
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4525
8 (8) Янник Синнер (Италия) 3975
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3310
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3130
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 3035
19 (21) Александр Зверев (Германия) 1720
21 (24) Григор Димитров (Болгария) 1600
23 (29) Денис Шаповалов (Канада) 1515
31 (43) Кристофер Юбенкс (США) 1304
43 (92) Роман Сафиуллин (Россия) 1023
52 (50) Аслан Карацев (Россия) 888
56 (85) Даниэль Элахи Галан (Колумбия) 863
89 (105) Павел Котов (Россия) 667
96 (97) Александр Шевченко (Россия) 622
105 (58) Максим Кресси (США) 605
140 (136) Рафаэль Надаль (Испания) 445
152 (144) Иван Гахов (Россия) 394

 

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3 комментария

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Максим Пахомов
7 парней в сотне - полёт нормальный
+4
0
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Даниил Александров
Карен, вернись в топ 10
+1
0
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Daniel
7 человек в сотне - оч крутой результат
Интересно, когда последний раз так было

Если у Шевченко получится хотя бы круг в Бостаде пройти - закрепится
0
0
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