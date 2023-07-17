Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Сафиуллин поднялся на 49 строчек, Котов обновил личный рекорд
В топ-10 рейтинга ATP без изменений..
Четвертьфиналист «Уимблдона» Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50.
Павел Котов обновил лучший рейтинг и стал 89-м.
Положение на 17 июля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9675
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8795
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6520
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5005
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4850
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4825
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4525
|8 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3975
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3310
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3130
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|3035
|19 (21)
|Александр Зверев (Германия)
|1720
|21 (24)
|Григор Димитров (Болгария)
|1600
|23 (29)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1515
|31 (43)
|Кристофер Юбенкс (США)
|1304
|43 (92)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1023
|52 (50)
|Аслан Карацев (Россия)
|888
|56 (85)
|Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
|863
|89 (105)
|Павел Котов (Россия)
|667
|96 (97)
|Александр Шевченко (Россия)
|622
|105 (58)
|Максим Кресси (США)
|605
|140 (136)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
|152 (144)
|Иван Гахов (Россия)
|394
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